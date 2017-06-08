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Çin'den dedikodu kaynağı sosyal medya hesaplarına kapatma

PEKİN (AA) - Çin'de ünlülerin özel hayatına ilişkin dedikodu, cinsel içerik ve spekülasyona neden olan söylentiler yayan 60 sosyal medya hesabının kapatılacağı bildirildi.Pekin Siber Uzay İdaresinin yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki...

Çin'den dedikodu kaynağı sosyal medya hesaplarına kapatma

PEKİN (AA) - Çin'de ünlülerin özel hayatına ilişkin dedikodu, cinsel içerik ve spekülasyona neden olan söylentiler yayan 60 sosyal medya hesabının kapatılacağı bildirildi.

Pekin Siber Uzay İdaresinin yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki sosyal paylaşım platformları Weibo, Wechat ve Baidu'daki 60 kullanıcının hesabı, sanatçıların özel hayatına ilişkin itibar zedeleyici asılsız bilgi, dedikodu ve ticari spekülasyona sebep olacak söylentiler yaydıkları gerekçesiyle kapatılacak.

Ayrıca açıklamada, 1 Haziran'da yürürlüğe giren siber güvenlik kanunu uyarınca sosyal medya platformlarına, kullanıcıların paylaşımlarını daha sıkı kontrol etmesi gerektiği hatırlatılırken, kişisel mahremiyeti ihlal eden ve asılsız bilgi yayan hesaplara da ilgili kanunu ihlal edecek paylaşımları durdurmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Weibo'da, nisan ayında, Çinli aktör Li Yifıng ve aktris Yang Mi'nin evlilik dışı birliktelik yaşadıklarına ilişkin söylenti çıkmış ve konu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Aktör Li ise söylentileri yalanlamıştı.

Ülkede geçen hafta yürürlüğe giren siber güvenlik kanununa göre, kişisel bilgileri yasa dışı yollardan temin edenlere, satanlara ve kişilerin kimlik bilgilerini, isimlerini, fotoğraflarını ve diğer kişisel bilgilerini izin almadan yayımlayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Yasa uyarınca web sitelerinin, yasaklı bilgilerin yayılmasını engellememeleri durumunda uyarılacak ve kazançlarına el konulacak. İlgili web sitelerine gerekli düzenlemeleri yapmazlarsa 500 bin yüen (75 bin dolar) para cezası verilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
BaiduçinSosyal Medya PlatformuWeibo
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