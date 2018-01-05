Çin'den Güney ve Kuzey Kore'nin görüşme kararına destek

PEKİN (AA) - Çin, Güney ve Kuzey Kore’nin görüşme kararından memnuniyet duyduğunu açıklayarak uluslararası toplumu Kore Yarımadası'ndaki son adımları desteklemeye çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında Pyongyang yönetiminin Seul ile 9 Ocak’ta görüşme yapmayı kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini söyledi.

"Kore Yarımadası'nın bir komşusu olarak gelişmeleri destekliyoruz. Kuzey Kore ile Güney Kore, son günlerde aralarındaki gerilimi azaltarak karşılıklı olumlu girişimlerde bulunuyor.” diye konuşan Gıng, yarımadada gerginliğin azalması, karşılıklı güvenin tesis edilmesi ve diyaloğun devam etmesi için uluslararası toplumun son girişimleri desteklemesini umduklarını ifade etti.



Gıng, Çin'in uzun süredir sorunun çözümüne yönelik yapıcı ve olumlu etki sağlamaya çalıştığını vurgulayarak baştan bu yana soğukkanlı ve rasyonel bir tavır izlediklerinin ve taraflara barış çağrısında bulunduklarının altını çizdi.

"Bu durumda bir kez daha tüm tarafları gerekli sorumluluğu almaya, mevcut olumlu gidişata destek olmaya davet ediyoruz.” diyen Gıng, uluslararası topluma yarımada ilgili sorununun bir an önce diyalog ve müzakere odaklı çözüm yoluna girmesi için mücadele etme çağrısını yineledi.



Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Baik Tae-hyun, bugün düzenlediği basın toplantısında Pyongyang yönetiminin Seul yönetimine, 9 Ocak tarihli görüşme teklifini kabul ettiğini bildirdiğini açıklamıştı.

İki ülke arasında Aralık 2015'ten bu yana yapılacak ilk görüşmede ilişkilerin nasıl ilerletileceği ve çalışma gruplarının nasıl belirleneceği gibi konuların ele alınacağını kaydeden Baik, Kuzey Kore'nin gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılımının da görüşmede gündeme geleceğini belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1 Ocak'ta yaptığı yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini belirtmiş ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı da Kim yönetimine cevaben söz konusu olimpiyatlar öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuş ve bunun gerçekleşmesi halinde Güney Kore'nin, olimpiyat iş birliğine odaklanmanın yanı sıra Kuzey ve Güney arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi konularını da gündeme getirmeye çalışacakları açıklamasını yapmıştı.