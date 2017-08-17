Çin'den Hindistan'a videolu sınır sorunu tepkisi

PEKİN (AA) - Çin’in ulusal haber ajansı Şinhua, Çin ve Hindistan arasındaki son sınır gerilimi üzerine yayınladığı “Hindistan’ın 7 Günahı” adlı videosuyla Hindistan’dan tepki topladı.

Youtube ve Twitter’da paylaşılan söz konusu videoda, Şinhua sunucularından Dier Wang, Çin’in Hindistan konusundaki tutumunu aktarırken, diğer yandan takma sakal ve Sihizm inancını benimseyenlerin taktığı türban ile Hindistan’ı umursamaz Hindu rolüyle canlandırıyor.

Hindistan’a Donglang konusunda Çin ve İngiltere arasında 1890 yılında yapılan anlaşmayı hatırlatan sunucu, Yeni Delhi yönetimini, uluslararası anlaşmalarını çiğnemekle suçlarken, girdiği Hint kılığında ise Hindistan yönetimini bu konulara “vurdumduymaz” tavır takınmakla itham ediyor.

Sunucu, Hindistan’ın İngilizce aksanını taklit ederek konuşuyor ve Hindistan’ın 7 Günahı adı altında iki ülke arasındaki tartışmaya konu olan bazı maddeleri anlatıyor.

"Ahbap, kanka" anlamına gelen kelimelerin de kullanıldığı videoda, sunucu son olarak “Annen sana hiç kanunlara karşı gelme demedi mi?” ve “Çık benim evimden.” ifadeleriyle videoyu bitiriyor.

Şinhua’nın yayınladığı suçlama ve alay içeren bu video Hindistan tarafında tepki topladı.

Hindustan Times, videoyu “Hintler, ırkçı Çin videosuna öfkelenmektense gülüp geçti” başlığıyla verdi. Bir düşünce kuruluşu da videoyu “Çin’in Hindistan’a karşı yeni silahı: Irkçı video” ifadeleriyle Twitter'da paylaştı.

- Hindistan ve Çin arasındaki sınır sorunu

Çin'in Donglang ve Hindistan'ın Sikkim eyaleti arasındaki sınır hattı, Hindistan ordu güçlerince haziran ayında ihlal edilmeye başlandı.

Çin ve İngiltere arasında 1890'da yapılan anlaşmayla belirlenen sınır hattını ihlal eden Hint askerlerinin sayısı 400'ü aşmıştı.

Çin makamlarınca yapılan açıklamada ise askerlerden 53’ünün gözaltına alındığı belirtilmişti.

Çin ve Hindistan arasında 3 bin 500 kilometrelik sınır hattı bulunuyor. Hindistan'ı müttefiki Butan'dan ayıran vadinin Çin kontrolünde olması, Pekin-Yeni Delhi hattında sıklıkla gerginliğe neden oluyor.