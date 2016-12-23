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Çin’den Hong Kong’taki bağımsızlık karşıtı çabalara destek

- Çin Devlet Başkanı Şi, Hong Kong hükümetinin bağımsızlık yanlısı çabaları frenlemesine destek ver

Çin’den Hong Kong’taki bağımsızlık karşıtı çabalara destek

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong'taki bağımsızlık karşıtı çabaları güçlü şekilde desteklediğini bildirdi.

Şinhua ajansı, Şi'nin Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Leung Chun-ying ile başkent Pekin’de bir araya geldiğini duyurdu.

Şi, görüşmede merkezi Pekin yönetiminin, Hong Kong yerel hükümetinin yasalara uyumlu olmak kaydıyla bağımsızlık karşıtı çabaları frenlemesini güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

"Tek Ülke İki Sistem" projesinin hem Hong Kong hem de Anakara Çin’in temel çıkarlarına uyduğunu belirten Şi, idari bölgenin bu sistemle Pekin yönetimine başarıyla dönüş yaptığını kaydetti.

Projenin yeni bir sistem olduğunu ifade eden Şi, bazı sorunlar çıkmasının normal olduğunu vurguladı. Şi, Hong Kong’ta gelecek yıl yapılacak baş yöneticilik seçimlerine adaylığını koymacağını açıklayan Leung’ün durumunu anlayışla karşılandığını ve bu karara saygı duyduğunu dile getirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi, Hong Kong’taki bağımsızlık yanlısı çabaların Çin Anayasası ve Hong Kong temel hukukuna göre frenlenmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Baş Yönetici Leung, Hong Kong'ta gelecek yıl mart ayında düzenlenecek liderlik seçimlerinde ailevi nedenlerden dolayı aday olmayacağını açıklamıştı.

Söz konusu kararının gerekçesi olarak eğer seçilmek için çalışırsa ailesinin dayanılmaz bir baskıya maruz kalacağını belirten Leung, siyasi kariyerinin aile hayatını çok etkilediğini dile getirmişti.

Hong Kong’ta bağımsızlık yanlısı iki milletvekili meclisteki vekillik yemini sırasında metne sadık kalmamış ve Çin’e hakaret etmişti. Daha sonra patlak veren yemin krizi sebebiyle, Pekin yönetimi, Hong Kong’un temel hukukuna şerh düşerek yemin metni üzerinde değişiklik yapmıştı. Söz konusu metnin yeniden düzenlenmesiyle bağımsızlık yanlısı milletvekillerinin vekillikleri düşmüştü.


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