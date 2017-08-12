Çin'den 'karşılıklı güç gösterisine son verin' çağrısı

PEKİN (AA) - Çin, ABD ve Kuzey Kore'ye mevcut gerginliği tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınarak "karşılıklı güç gösterisine son vermeleri" çağrısında bulundu.

Trump Kuzey Kore'ye yönelik tehditlerine devam ediyorBM'den ABD ve Kuzey Kore'ye diplomasi çağrısı"ABD ve Kuzey Kore" geriliminde Çin'den açıklamaAlmanya Başbakanı Merkel: ABD-Kuzey Kore krizinin askeri bir çözümle aşılabileceğine inanmıyorumRusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile Kuzey Kore arasında sıcak çatışma ihtimali yükseldiKuzey Kore'den Guam'a saldırı tehdidiKuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri'den ABD'ye gözdağı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Washington ve Pyongyang arasındaki karşılıklı sert söylemlerle tırmanan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumun "hassas ve karmaşık" olduğunu vurgulayan Gıng, ilgili tarafların tansiyonu daha da artıracak söz ve eylemlerden kaçınmaları gerektiğini belirtti.

"Çin, ABD ve Kuzey Kore'nin tansiyonu düşürecek ve karşılıklı güveni tesis edecek işler yapmasını umuyor." ifadesini kullanan Gıng, tarafların "karşılıklı güç gösterisi ile gerilimi sürekli tırmandırmaya son vermesini" istedi.

Muhabir: Tevfik Durul