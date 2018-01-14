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Çin'den Kuşadası'na balayı için geldiler

- Bu yılı turizmde "Türkiye Yılı" olarak belirleyen Çin'den balayı turizmi kapsamında gelen çiftlerin oluşturduğu 30 kişilik grup, Kuşadası'nda ağırlandı

Çin'den Kuşadası'na balayı için geldiler

AYDIN (AA) - Çin'den balayı turizmi için gelen 30 kişilik grup için Kuşadası'ndaki bir otelde tören düzenlendi.

Çin'de 2018 yılının "Türkiye Turizm Yılı" olarak ilan edilmesi sonrası bu ülkede yürütülen çalışmalar kapsamında 30 kişilik grup, Aydın'a geldi.

Yeni evlenen ve balayı tazelemek isteyen Çinliler'in bulunduğu grup, törende gelinlik ve damatlıklarını giydi. Çin gelenekleriyle başlayan düğün, Türk halk oyunu gösterisiyle devam etti. Oyun havalarına eşlik eden gruptaki bazı turistler, Türk usulü düğün kültürüyle tanıştı.

Organizasyonun Türkiye ayağını gercekleştiren ASAV Danışmanlık şirketi yetkilisi Tayfun Yılmaz, doktor, eczacı ve sağlık çalışanlarından oluşan grubun Türkiye'de İstanbul ve Pamukkale'yi gezdikten sonra Kuşadası'nda ağırlandığını ifade etti.

Çin'de balayı tazeleme geleneğinin bulunduğunu, çiftlerin gezdikleri ülkelerde gelinlik ve damatlıklarıyla fotoğraf çektirmeyi çok sevdiğini anlatan Yılmaz, bu ülkenin sevilen sanatçılarından Xiao Zhang'ın popüler olan "Seni Romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum" şarkısının da Türkiye'ye ilgiyi artırdığını dile getirdi.

Bu ülkede yaptıkları tanıtım çalışmalarında balayı turizmine ağırlık verdiklerini, bunun ilk meyvelerini almaya başladıklarını aktaran Yılmaz, "Ülkemizi tercih ettirmeyi başardık. Şimdilik gelen grupta 30 çift var. Ardından daha büyük grupları ağırlayacağız. Çin'de 2018 Türkiye Turizm Yılı ilan edildi. Bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Çin'de sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütünün yöneticisi olan Whan Changping ise iki ülke arasında kültür ve turizm alanında işbirliğinin geliştiğini, buna katkıda bulunmak amacıyla bu organizasyona katkıda bulunduklarını anlattı.


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