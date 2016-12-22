Çin’den Trump’ın kabinesine yakın takip

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın kabinesi için belirlediği isimleri yakından takip ettiklerini söyledi.



Sözcü Hua, başkent Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında Trump’ın kabinesini yakından takip ettiklerini dile getirdi.



"Herkes gibi biz de Trump’ın kabinesini ve daha sonra izleyeceği siyasi rotayı yakından takip ediyoruz.” diyen Hua, ikili ekonomik ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesi için ortak çaba harcanmasını umduklarını belirtti.



İkili ilişkilerin geniş çapta ortak çıkarlara dayalı olduğunu, iş birliğinin iki ülke için tek doğru seçenek olduğunu ifade eden Hua, bu durumun iki ülke halklarının temel çıkarına uygun olduğunu kaydetti.



Trump, ABD için ilk niteliği taşıyan "Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi"ni kurmuş ve başına California Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Çin’den Gelen Ölüm kitabının yazarı Peter Navarro'yu getirmişti. Konseye başkanlık edecek Navarro, Çin karşıtı duruşuyla tanınıyor.