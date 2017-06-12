ANKARA (AA) - TUBA ŞAHİN - Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, Alman ve ABD'li mimarların katkılarıyla şehircilikte model olabilecek yeni projeler yürütüyor. 100'den fazla kenti 1 milyonun üzerinde insan barındıran ülkedeki projeler arasında, arabaya daha az bağımlı ve tüm evlerin parklara iki dakikalık yürüme mesafesinde olacağı Büyük Chengdu Şehri de bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Şanghay'ın Pudong bölgesindeki Nanhui, 2020'de tamamlanarak yeni projesiyle bir uydu kente dönüşecek. 2003'te yapımına başlanan proje kapsamında bölgeye yerleşim yerleri, sekiz üniversite kampüsü, bir müze, ofisler, plazalar ve perakende mağazalar inşa ediliyor.

Alman mimarlar tarafından dizayn edilen ve yaklaşık 4,5 milyar dolara mal olması planlanan şehir, bir milyon civarında insana ev sahipliği yapacak.

- Arabaya az bağımlı şehir

Çin'in dikkati çeken bir başka projesi, Chicago merkezli mimarlık firması Adrian Smith ve Gordon Gill Architecture'ın mevcut tarım arazileri ve yeşil alanını koruma amaçlı tasarladığı "Büyük Chengdu Şehri" olacak.

Chengdu kentinin yaklaşık 3,2 kilometre dışında yürütülen projenin 2020'de tamamlanması ve 80 bin kişiye barınma imkanı sağlaması planlanıyor.

Projenin mimarlarına göre merkez, Çin'in diğer şehirlerine göre arabaya daha az bağımlı olacak. Yolların yarısının yaya trafiğine ayrıldığı şehirde tüm evler halka açık parklara iki dakikalık yürüme mesafesinde bulunacak. Şehir, aynı nüfusa sahip geleneksel projeli kentlere oranla yüzde 60 daha az karbondioksit salınımı yapacak.

- "Çin'in Manhattan'ı" inşa ediliyor

Çin hükümeti, Tiajin şehrinde de Yujiapu finans bölgesi inşa ediyor. ABD'nin New York kentindeki Manhattan'dan esinlenilmesi nedeniyle "Çin'in Manhattan'ı" olarak nitelendirilen ve inşaatına 2008'de başlanan bölgenin maliyetinin 30,4 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

2019 yapımı tamamlanacak bölgede, 47 büyük ev ve ofis kulesi bulunacak.



- Geleceğin teknoloji merkezi

Ülkede bin dönümlük tarım bölgesi olarak planlanan Sunchiao Şanghay, insanlara çalışma, yaşama, alışveriş yapma ve çiftlik yemeklerini yiyebilme imkanı sunacak.

Sunchiao Şangay'da plazalar, parklar, konutlar, mağazalar, restoranlar, seralar ve bir de bilim müzesi olacak. Mahsullerin bazıları kapalı alanda LED'ler altında, topraktan ziyade besin açısından zengin suda hidrofonik olarak yetiştirilecek.

Hebei şehri için planlanan yeniden geliştirme projesi Xiongan New Area ise başlangıçta yaklaşık 103 kilometrekarelik alanı kapsayacak ancak tamamlandığında 207 kilometrekareye ulaşacak. Proje, ev, ofis, üniversite ve toplu taşıma sistemi içerecek.

Çin hükümeti tarafından özel ekonomik bölge ve gelecek teknoloji merkezi olarak nitelendirilen Xiongan New Area'nın Pekin'deki kalabalığı ve kentin tıkanıklığını azaltması bekleniyor.

Analistlere göre kentin 4,5 milyon insanı absorbe etmesi 15 yıl sürecek.

- Macau New Urban Zone

Macau bölgesinde ise Çin'in en büyük arazi ıslah projesi Macau New Urban Zone projesi yürütülüyor. Projeyle Macau'nun yüzde 12'sinden büyük bir alan şehir arazisine ekleniyor. Gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan site, çoğunluğu kamu konut projeleri ve yeşil alanları içerecek şekilde beş bölgeye ayrıldı.

Projenin bir bölgesi 57 bin kişiyi barındıracak konutlara ev sahipliği yaparken bir başka bölgesinde ofisler, dükkanlar, 2 bin konut ve mesire alanı bulunuyor. Projenin diğer üç bölgesinde 22 bin konut, perakende mağazası ve yeşil alan yapılıyor.