"Cinderesi'nde 388 konutun ihalesini yapacağız"

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "4 ay içerisinde Cinderesi'ndeki 388 konutun ihalesini yapacağız. Bu konutlar az katlı. Zemin artı 4-5 katı geçmeyen, içinde sosyal donatıların bulunduğu çok örnek bir projeyi Altındağ'a kazandırıyoruz." dedi.

Kurum, Altındağ Cinderesi'nde, Feridun Çelik ve Beşikkaya mahalleleri kentsel dönüşüm projesinin tanıtım toplantısına katıldı.

Başkente yaptıkları yatırımları hatırlatan Kurum, Mamak, İmrahor Vadisi, Mogan Gölü ve Ankara'nın kuzeyinde yapılanlar konusunda bilgi verdi.

Kurum, Cinderesi'nde 388 konut sözü vererek, "4 ay içerisinde Cinderesi'ndeki konutların da ihalesini yapacağız. Bu konutlar az katlı. Zemin artı 4-5 katı geçmeyen, içinde sosyal donatıların bulunduğu çok örnek bir projeyi Altındağ'a kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Cinderesi'nde yıkılan evler dolayısıyla 36 aydır ödenen kira yardımı sürecinin sonuna gelindiğini vurgulayan Kurum, "Bu kira yardımıyla alakalı evlerinizi teslim alana kadar Altındağ Belediyesi vasıtasıyla kiralarınızı vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Ankara'mızda 2 bin 934 konut uygulaması yapıyoruz"

Kurum, Bakanlık olarak Ankara'ya bugüne kadar 36 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Bu yatırımın 9 milyarının da devam eden yatırımlar için olduğunu kaydeden Kurum, yatırımlarda sosyal konut uygulamaları, kent ve millet bahçeleri ile millet kıraathaneleri olmak üzere birçok projelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar TOKİ aracılığıyla Ankara'da 95 bin konut inşa edildiğini aktaran Kurum, "Bunların 85 bine yakınının teslimini vatandaşımıza gerçekleştirdik, 10 bin konutun inşası da devam ediyor. En kısa sürede bu inşaatları da bitirip, teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurum, 50 bin sosyal konutluk projeye de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"67 ilimizi kapsayan 2+1, 3+1 dairelerimiz var. 388 liradan başlayan taksitlerle, 240 aya varan vadeyle bu konutlara sahip olabiliyorsunuz. Bugüne kadar 250 bin vatandaşımız başvurdu, biz de bu başvurular çerçevesinde 2023 yılına kadar en az 250 bin sosyal konut uygulamasını yapacağız. Ankara'mızda da 2 bin 934 konut uygulaması yapıyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımız 473 lira taksitle bu evlere erişebiliyor."

- "Terör örgütünün uzantılarıyla birlikte hareket ettiler"

Cumhur İttifakı'na da değinen Kurum, "Bu hareketi yaparken biz karşılıklı güven içerisinde birbirimize güvenerek ve samimi davranarak yaptık. Tüm kardeşlerimizle şimdi 2023, 2053 ve 2071'in Türkiyesi çin çalışıyoruz. Biz bunları yaparken onlar da zillet ve illet ittifakı kurdular. Terör örgütünün uzantılarıyla birlikte hareket ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, "31 Mart için illerimize gidiyoruz, illerimizde belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, valilerimizle o şehrin problemi neyse onları aşmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz." şeklinde konuştu.