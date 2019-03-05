Çin'in 2019 ekonomik büyüme hedefi yüzde 6-6,5

PEKİN (AA) - Çin Başbakanı Li Kıçiang, ülkesinin 2019 yılında ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6 ila 6,5 civarında olduğunu açıkladı.



Ülkede "parlamentonun yasama yılı açılışı" olarak sayılan en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi 13. Dönem 2. Yıllık Genel Kurulu’nun açılışı başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda yapıldı.



Açılış toplantısına Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li ile ülkenin dört bir yanından gelen 2 bin 956 delege ile katıldı.



Çin milli marşının okunmasının ardından kürsüye çıkan Başbakan Li, hükümet raporunu sunarak, 2019’da izlenecek ekonomi, finans, yoksulluğun azaltılması istihdam ile yıllık savunma bütçelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Genel gereksinimleri göz önünde bulundurarak, 2019 ekonomik ve sosyal büyüme hedeflerini belirlediklerini kaydeden Li, ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6 ile 6,5 arasında olacağını söyledi.



Li, bu büyüme oranının “yurt içi ve uluslararası beklentilerle uyumlu” olduğunu ve büyük ekonomiler arasında ise oldukça yüksek bir oran olduğunu ifade etti.





- Çevre kirliliğini önlemek için 60 milyar yuan ödenek





Başbakan Li, çevre kirliliğinin önlenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, bu kapsamda toplam 60 milyar yuan (yaklaşık 9 milyar dolar) ödenek tahsis edileceğini bildirdi.



Bu ödeneklerin yuan bazında 25 milyarının hava, 35 milyarının su ve 5 milyarının da toprak için kullanılacağını belirten Li, geniş çaplı ormanlıkların alanların çoğaltılması için destek verileceğini dile getirdi.





- Altyapı inşasına 577,6 milyar yuan ödenek





Merkezi hükümetin altyapı yatırımlarının inşası için 577,6 milyar yuan (yaklaşık 86,6 milyar dolar) ödenek ayrıldığını belirten Li, bu yatırımların ağırlıklı olarak tarım, altyapı inşaları, kentsel dönüşüm, çevre ve ekolojinin korunması alanlarında kullanılacağını söyledi.





- 2019’un istihdam hedefi 11 milyon





Başbakan Li, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının bu yıl yüzde 3 civarında olacağını belirterek, Afrika domuz vebası gibi yeni faktörler nedeniyle gıda fiyatlarının artabileceğini kaydetti.

Şehirlerde 11 milyon kişiye yeni istihdam hedeflendiğini vurgulayan Li, kayıtlı işsizlik oranını yüzde 5,5 ile 4,5 arasında tahmin edildiğini aktararak söz konusu hedefin artan çalışabilir nüfusun göz önünde bulundurularak hesaplandığını belirtti.

Başbakan Li, istihdamın artması ve yeni kurulan işletmelerin desteklenmesi için fonların ayrılacağını ifade ederek, kırsal alanlarda yoksul sayısının da 10 milyon azaltılacağını ifade etti.

Çin'de geçen yıl mart ayındaki toplantılarda 2018 ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6,5 civarında olacağı açıklanmış, ekonomi yüzde 6,6 büyümüştü.





- 2019 savunma bütçesinde yüzde 7,5 artış





Ulusal savunma ve askeri reformu destekleyerek ordunun modernleşmesini hızlandıracaklarının altını çizen Li, ülkenin savunma bütçesinin 1 trilyon 189 milyon 876 bin yuan (yaklaşık 178,3 milyar dolar) olduğunu belirterek, 2019 yılı savunma bütçesinin yüzde 7,5 artacağını kaydetti.

Li, ayrıca Çin Komünist Partisi’nin silahlı kuvvetler üzerindeki "mutlak liderliğinin" süreceğini vurguladı.

Çin’in savunma bütçesindeki artış 2018’de yüzde 8,1, 2017’de yüzde 7, 2016’da ise yüzde 7,6 olarak açıklanmıştı.





- Yeni teknolojilere yönelik çabalar güçlendirilecek





Ar-Ge, büyük veri, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojiler ile elektrikli araçlar ve yeni materyallerin geliştirilmesine yönelik çabaları güçlendireceklerini belirten Li, dijital ekonomiyi genişleteceklerini ifade etti.



Li, Çin’in dünyada bilim ve teknoloji alanında en geniş yetişmiş insan kaynağına sahip olduğuna işaret ederek, “Tüm alanlarda parlak ve yetenekli insanların ortaya çıktığından emin olacağız ve geniş inovasyon akımı yaratacağız.” diye konuştu.





-"Çin serbest ticaret ve ekonomik küreselleşmeye bağlı"





Uluslararası normları, pazar kuralların gözeteceklerini ve müzakere ve iş birliğiyle ortak büyüme ilkesini takip edeceklerini kaydeden Li, “Çin, ekonomik küreselleşme ve serbest ticaretin korunmasına bağlı kalıyor." ifadelerini kullandı.



Başbakan Li, Katma Değer Vergisi'nin üretim sanayisinde yüzde 16’dan 13’e, ulaştırma ve inşaat ve diğer sektörlerinde ise yüzde 10’dan yüzde 9’a düşürüleceğini söyledi.

Li ayrıca tüm şirketlere eşit davranılacağını kaydetti.





- Tayvan’a mesaj





Pekin yönetiminin "tek Çin ilkesi ve 1992 Konsensüsü’nü" desteklediğini, Tayvan ve Çin’in barışçıl birleşmesini teşvik ettiğini belirten Li, "Tayvan’ın bağımsızlığı arayışında olan ayrılıkçı planlara ve aktivitelere kesinlikle karşı çıkacağız, caydıracağız ve Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kesinlikle koruyacağız.” uyarısında bulundu.



Li Kıçiang ayrıca ,Tayvan ile Çin arasında ilişkileri derinleştirerek, iş birliğini genişleteceklerini ifade etti.





- Dış politika





"Büyük ülkelerle" iletişim, diyalog, koordinasyon ve iş birliğini güçlendireceklerini kaydeden Li, "Komşularımızla ilişkilerimizi derinleştireceğiz ve gelişmekte olan ülkelerle karşılıklı yarara dayalı iş birliğini genişleteceğiz.” ifadelerini kullandı.



Çin’in küresel meydan okumalara ve bazı bölgelerdeki sıcak gelişmelere yönelik yaklaşımın uygun ve yapıcı şekilde olacağını belirten Li, “Çin, dünya barışı ve ortak refahın teşvik edilmesine yeni katkılarda bulunmak için tüm ülkelerle birlikte çalışmaya hazır.” diye konuştu.





- Delegelerin cep telefonu yasağı





Ülkede geçen sene yürürlüğe konan delegelerin açılış toplantısına cep telefonuyla girmesi yasağı bu yıl da devam etti.

Toplantı nedeniyle Tiananmen Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Büyük Halk Salonu çevresindeki yollar da geçici olarak trafiğe kapatıldı.



"Parlamentonun yasama yılı açılışı" olarak kabul edilen toplantılar, yaklaşık 2 hafta sürecek.

Ülkede pazar günü de en üst düzey istişare mekanizması olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın açılış toplantısı yapılmıştı.