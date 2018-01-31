Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Denizli'de:

DENİZLİ (AA) - Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Denizli'ye daha fazla Çinli turistin gelmesini arzuladıklarını söyledi.

Yu, ülkesinden bir grup iş adamıyla Denizli Valisi Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yu, Çin ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Denizli'ye geldiğini belirtti.

Kentteki turizm bölgelerini gezmek ve sağlık turizmi hakkında bilgiler almak için görüşmeler yapacaklarını aktaran Yu, "Denizli, Pamukkale ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor. Denizli'ye daha fazla Çinli turistin gelmesini arzuluyoruz. Turizm ve ticaret alanında her türlü iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

Çin heyetine kentin iş potansiyeli hakkında bilgi veren Vali Karahan, iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Karahan, Denizli'nin başta turizm ve tekstil olmak üzere diğer sektörlerde iş birliğine hazır olduğunu kaydetti.

Heyetteki iş adamları da temsil ettikleri sektörlere ilişkin Karahan'a bilgi verdi.



Büyükelçi Yu, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.



Çinli heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Zolan, ziyaretin iki ülke açısından yararlı olacağına inandığını belirtti.