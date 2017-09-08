Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Malatya'da

MALATYA (AA) - Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, "Malatya ile her alanda iş birliğimizi derinleştirmeye, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaya hazırız." dedi.

Büyükelçi Yu ve beraberindeki iş adamları, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç'u ziyaret etti.

Yu, buradaki konuşmasında, Malatya'nın tarihi zenginliklerin yanı sıra dinamikleriyle çok sayıda yabancı sermayeyi çektiğini, birçok firmanın kentte iş yaptığını söyledi.

Vali Ali Kaban ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile de görüştüğünü, kendilerine "ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını" bildirdiğini anlatan Yu, şunları kaydetti:

"Vali Bey, bir heyet kurulması için talimat vereceğini söyledi. Buradaki iş adamları ile Çinli iş adamlarının bir araya gelmesi ve iş birliği için düzenli görüş alışverişinde bulunulsun. Çin tarafı olarak Malatya ile her alanda iş birliğimizi derinleştirmeye, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaya, halkın yaşam seviyesini yükseltmeye hazırız."

Erkoç da Çinli heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentin teşvik verilen cazibe merkezlerinden biri olduğunu, bu nedenle yerli ve yabancı yatırımcının ilgisini çektiğini belirten Erkoç, 336 işletmenin yatırım için kendilerine başvurduğunu, bunların gerçekleşmesi halinde 43 bin 500 kişinin istihdam edileceğini vurguladı.

Erkoç, daha sonra Yu'ya, AB'den coğrafi işaret tescili alan Malatya kayısısı hediye etti. Kayısıyla ilgili sorular soran Yu, "Türkiye'nin en ünlü kuru kayısısının burada yetiştiğini anlatacağım. Kayısıda dünya pazarının yüzde 75'i buradan karşılanıyor. O zaman burası dünyanın kuru kayısı başkenti." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yu, konuşmasının ardından Erkoç'a plaket verdi.