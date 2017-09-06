Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu'dan Mersin Valisi Su'ya ziyaret

MERSİN (AA) - Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ve beraberindeki heyet Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Yu, eşi Zhao Meimei ve beraberindeki heyetle Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Yu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ortaya koyduğu "Kuşak ve Yol İnisiyatifi" teklifinin sadece güzergahtaki ülkeler tarafından değil, bölge dışındaki ülkeler tarafından da desteklendiğini ifade etti.

Geçen mayıs ayında Çin’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Zirvesi" düzenlendiğini anımsatan Yu, "Türkiye ile Çin'in liderleri iş birliğimize büyük önem vermektedir. Son iki sene içinde iki ülkenin lideri toplam dört kez bir araya gelmiştir. Bu ziyaretlerin kazandırdığı ivme sonucu iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği de hızlı bir şekilde gelişmiş ve gelişmeye de devam etmektedir. Ama bize göre bu karşılıklı iş birliği daha da geliştirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Bir liman kenti olan Mersin'in büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Yu, "Çinli yatırımcıların Mersin’de yürüttüğü bazı projeler var. Mersin’de Çinli bir denizcilik firması ile bir Çin bankasının şubeleri açıldı, bir güneş enerjisi firmasının üretim tesisi ile madencilik firmasının da deposu kuruldu. Bütün bunlar iş birliğimizin bir parçası, önemli bir başlangıcıdır. Çinli firmalar Mersin’in gelişimine katkı sunmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Su da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, heyete Mersin hakkında bilgi verdi.