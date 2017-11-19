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Çin’in başkenti Pekin'de yangın: 19 ölü

PEKİN (AA) - Çin’in başkenti Pekin’de bir binada çıkan yangında 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Şinhua ajansının haberine göre, Pekin’in Daşing bölgesinde bir binada çıkan yangında 19 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.Olay...

Çin’in başkenti Pekin'de yangın: 19 ölü

PEKİN (AA) - Çin’in başkenti Pekin’de bir binada çıkan yangında 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, Pekin’in Daşing bölgesinde bir binada çıkan yangında 19 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevleri tamamen söndürdüğü, yaralıların da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan yangının çıkmasında sorumluluğu bulunduğundan şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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