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Çin'in bin yıllık liman kenti Şiamın, doğu ile batıyı buluşturuyor

- Çin'in en eski limanlarından Şiamın, tarihi ve turistik özellikleri sayesinde geçen yıl 67 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırladı - Kentin en meşhur yerlerinden "Gulangyu Adası" yıllık 10 milyon turiste ev sahipliği yapıyor - Akşamüstü balık tutmayı hobi edinen Şiamınlılar, yazın çıkan tayfunların balıkları kaçırmasından muzdarip - Batı mimarisinde yapılan binaların yan yana dizildiği Congşanlu Caddesi, ışıklandırılan yapılarıyla geceleri kent sakinlerine görsel şölen sunuyor

Çin'in bin yıllık liman kenti Şiamın, doğu ile batıyı buluşturuyor

ŞİAMIN (AA) - Çin’in en eski limanlarından Şiamın, tarihi ve turistik özellikleri sayesinde geçen yıl 67 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlarken, batı tarzı mimari yapılarıyla doğu ile batıyı bir araya getiriyor.

Ülkenin güneyindeki Fucien eyaletinde bulunan ve ülke tarihinde ilk defa Song Hanedanlığı (960-1279) döneminde liman olarak adı kayıtlarda geçen Şiamın, Avrupa kaynaklarında da Amoy olarak biliniyor.

Bin yılı aşkındır Çin’in Asya, Avrasya, Ortadoğu ve Avrupa’ya ticari malları göndermek ve almak için kullandığı liman, bugün ülkenin sayılı limanları arasında yerini alıyor.

Şiamın, 3 milyon 920 bin kişilik nüfusuyla Çin’in güneyindeki yaklaşık 36 milyon nüfusa sahip Fucien eyaletinin en kalabalık 3'üncü kenti.

Subtropikal iklimin etkili olduğu Şiamın’da genellikle muson iklimi görülüyor. Her mevsim bol yağış alan kentte, yaz aylarında fırtınalar ve tayfunlar etkili oluyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, genellikle ülkenin güneyine yönelik tayfun uyarısı yapıyor. Söz konusu tayfunlar sıklıkla Şiamın şehrini de etkisi altına alıyor. Bölge halkı da tayfunlarla yaşamaya alıştığını belirtiyor.

- Çiçeği burnunda dünya mirası: "Gulangyu Adası"

Coğrafi konumu nedeniyle dünya ticaretine açılış kapısı olarak kullanılan Şiamın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) seçtiği dünya miraslarından birini de içinde barındırıyor.

Asya ve Avrupa mimari estetiğini yansıttığı gerekçesiyle temmuz ayında Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alınan Gulangyu Adası yılda 10 milyondan fazla turist ağırlıyor.

Kentin ana karasından feribotla ulaşım sağlanan ada, 20 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

Çin’in 53 dünya mirasından biri olarak kayıtlara geçen adada 2 binden fazla el değmemiş tarihi yapı bulunuyor.

- Şiamın’a nefes aldıran Congşanlu Caddesi

Batı tarzı mimarinin yoğunluk kazandığı Şiamın'ın en meşhur caddelerinden Congşanlu, 3-4 katlı binalara ev sahipliği yapıyor. Sarı rengin ağırlıklı kullanıldığı cadde, kent sakinlerinin akşamları yürüyüş yaparak stres atmasına olanak sağlıyor.

Araç trafiğine kapalı cadde, hem kent sakinlerinin hem de yabancıların uğrak mekanı haline gelmiş durumda.

Akşam ışıklandırılan binalar kentte adeta renk cümbüşüne sahne oluyor. Caddede gece boyunca açık olan mağaza ve restoranlar da hayatın canlı bir şekilde akmasını sağlıyor.

Kent sakinleri Congşanlu’yu ferah ve sakin bir atmosferi olduğu için tercih ettiğini, burada aile ve arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığını belirtiyor.

- Şiamınlıların akşamüstü balık tutma hobisi

Çin’de sıklıkla tayfunların uğrak mekanı olan liman kenti Şiamın’da gün batımından sonra balık tutmak yöre halkının hobilerinden. Kentin denize bakan taraflarında belirli uzaklarla dizilen kent sakinleri, sabırla balıkların oltaya gelmesini bekliyor.

Muson iklimi ile dört mevsim bol yağış alan Şiamın’da zaman zaman etkili olan tayfunların balıkları kaçırdığı ifade ediliyor. Haftanın birkaç günü balık için sahilin yolunu tutan Şiamınlılar, tayfunun kendilerini balıksız bırakmasından şikayetçi.

- Şiamın 2016'da 67 milyon turist ağırladı

Çin'in en canlı şehirlerinden Şiamın her yıl milyonlarca turistin seyahat planında yerini alıyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, kent geçen yıl 67 milyondan fazla yerli ve yabancı turist ağırladı. Bu yıl BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan kentin gelecek yıl yerli ve yabancı 80 milyon turisti çekmesi bekleniyor.


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