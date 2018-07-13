Çin'in Kuzey Kore'den ithalatında keskin düşüş

PEKİN (AA) - Çin'in, Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze programını durdurmak için uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Kuzey Kore'den ithalatının haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92,6 düştüğü bildirildi.

Çin Gümrük Dairesi Sözcüsü Huang Songping, düzenlediği basın toplantısında, haziran ayında Kuzey Kore'den ithalatın yüzde 92,6, bu ülkeye petrol ve diğer malların ihracatının yüzde 40,6 düştüğünü söyledi.

Huang, yılın ilk 6 ayında da Çin'in Kuzey Kore'den ithalatında yüzde 88,7, ihracatında yüzde 43,1 düşüş kaydedildiğini açıkladı.

Nükleer ve füze programı nedeniyle BM yaptırımlarına maruz kalan Kuzey Kore'nin ticaret ve enerji arzlarının neredeyse tamamını sağlayan Çin, geçen yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasaklamış ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırmıştı.

Pekin yönetimi, 1 Ocak 2018'den itibaren Kuzey Kore'ye ihraç edilen petrol ürünlerinin de yıllık 2 milyon varil olacağını duyurmuştu.

BMGK, geçen yıl aralık ayında oy birliğiyle Kuzey Kore ekonomisini hedef alan yeni yaptırımlara imza atmış, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi öngörülmüştü.

Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sınırının 4 milyon varile çekilmesi konusunda da mutabık kalınmıştı.

ABD ile Pyongyang yönetimi arasında yürütülen müzakerelere liderlik eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da geçen hafta, görüşmelerde kaydedilecek ilerlemenin tek başına yaptırımların gevşetilmesine gerekçe gösterilemeyeceği açıklamasını yapmıştı.



