Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Bursa TOBB Board of Deputies of British Jews
Odessa’ya da uçacak
Odessa’ya da uçacak
Hibrit yarıyı geçecek
Hibrit yarıyı geçecek
Sendromsuzluk eğitimi
Sendromsuzluk eğitimi
İstanbul rekor kırdı
İstanbul rekor kırdı
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor

Çin'in Kuzey Kore'den ithalatında keskin düşüş

PEKİN (AA) - Çin'in, Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze programını durdurmak için uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Kuzey Kore'den ithalatının haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92,6 düştüğü bildirildi....

Çin'in Kuzey Kore'den ithalatında keskin düşüş

PEKİN (AA) - Çin'in, Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze programını durdurmak için uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Kuzey Kore'den ithalatının haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92,6 düştüğü bildirildi.

Çin Gümrük Dairesi Sözcüsü Huang Songping, düzenlediği basın toplantısında, haziran ayında Kuzey Kore'den ithalatın yüzde 92,6, bu ülkeye petrol ve diğer malların ihracatının yüzde 40,6 düştüğünü söyledi.

Huang, yılın ilk 6 ayında da Çin'in Kuzey Kore'den ithalatında yüzde 88,7, ihracatında yüzde 43,1 düşüş kaydedildiğini açıkladı.

Nükleer ve füze programı nedeniyle BM yaptırımlarına maruz kalan Kuzey Kore'nin ticaret ve enerji arzlarının neredeyse tamamını sağlayan Çin, geçen yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasaklamış ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırmıştı.

Pekin yönetimi, 1 Ocak 2018'den itibaren Kuzey Kore'ye ihraç edilen petrol ürünlerinin de yıllık 2 milyon varil olacağını duyurmuştu.

BMGK, geçen yıl aralık ayında oy birliğiyle Kuzey Kore ekonomisini hedef alan yeni yaptırımlara imza atmış, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi öngörülmüştü.

Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sınırının 4 milyon varile çekilmesi konusunda da mutabık kalınmıştı.

ABD ile Pyongyang yönetimi arasında yürütülen müzakerelere liderlik eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da geçen hafta, görüşmelerde kaydedilecek ilerlemenin tek başına yaptırımların gevşetilmesine gerekçe gösterilemeyeceği açıklamasını yapmıştı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çinIhracatIthalatKuzey Kore
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5