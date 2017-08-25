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Çin'in Sudan'daki petrol yatırımları 15 milyar doları geçti

HARTUM (AA) - Sudan Petrol Bakanı Abdurrahman Osman, Çin'in Sudan'daki petrol sektörüne yaptığı yatırımların 15 milyar dolardan fazla olduğu belirtti. Sudanlı Bakan, ülkesini ziyaret eden Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) Başkan Yardımcısı...

Çin'in Sudan'daki petrol yatırımları 15 milyar doları geçti

HARTUM (AA) - Sudan Petrol Bakanı Abdurrahman Osman, Çin'in Sudan'daki petrol sektörüne yaptığı yatırımların 15 milyar dolardan fazla olduğu belirtti.

Sudanlı Bakan, ülkesini ziyaret eden Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) Başkan Yardımcısı Zhang Jianhua ile bir araya geldi. Görüşmede petrol ve gaz sanayisi alanında iki ülke arasında iş birliğini geliştirme yolları ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın açıklamasında Osman, sektörde yirmi yıllık liderlik tecrübesi bulunan Çin'in yatırımlarının 15 milyar dolardan fazla olduğunu ifade etti.

Pekin'e petrol sektöründeki yatırımlarını genişletmesi ve mevcut fırsatlardan yararlanması çağrısında bulunan Osman, ülkesinin Çin'in gaz ve petrol alanında daha fazla yatırımda bulunabilmesini engelleyen sorunları ortadan kaldırmaya hazır olduğunu söyledi.

CNPC Başkan Yardımcısı Zhang Jianhua da ülkesinin Güney Sudan'ın ayrılmasından doğan petrol sektöründeki sorunlar ve borçlarla ilgili sıkıntıları çözmeye hazır olduğunu kaydetti.

Sudan'da 1999 yılından bu yana petrol çıkarmada büyük rol oynayan Çin, ülkenin petrol ve gaz alanında bir numaralı stratejik ortağı olarak biliniyor.

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