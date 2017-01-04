Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ajandasında yatırım var
2017 ajandasında yatırım var
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...

Çin'in uzay projesinde rekor

- Pekin yönetimi, bu yıl uzaya 30 misyon fırlatmayı planlıyor

Çin'in uzay projesinde rekor

PEKİN (AA) - Çin, uzay projesi kapsamında bu sene rekor sayıda misyon fırlatacağını bildirdi.

Çin Uzay Bilim ve Teknolojileri Şirketi, 2017'de uzaya 30 misyon göndererek rekor kırmayı hedeflediklerini açıkladı. Ülke, Çangcıng (Uzun Yürüyüş) serisi roketler ile fırlatacağı misyonlar kapsamında, Ay'ın uzak bölgesinde ve kızıl gezegende keşifler yapacak. Çang'ı-5 uzay aracı, yumuşak iniş yapacağı Ay'ın yüzeyinden örnekler alıp dünyaya geri dönecek.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi Direktörü Vang Caaoyao, ülkenin ilk kargo uzay gemisi Tiencou-1'i bu yılın ilk yarısında yörüngeye fırlatmayı hedeflediklerini söyledi. Tiencou-1, halen yörüngede bulunan Tiengong-2 uzay laboratuvarı ile kenetlenerek deneysel çalışmalar için destek sağlayacak.

Pekin yönetimi, uzaya geçen yıl 22 misyon fırlatmıştı. Ülke, geçen yıl haziran ayında başarıyla test ettiği Uzun Yürüyüş-7 roketi ile toksik yakıt kullanımını azaltacak yeni nesil roketleri uzay araçlarının ateşlenmesinde kullanacağını açıklamıştı.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon İdaresinin geçen ay yayımladığı "Çin’in 2016'daki Uzay Çalışmaları" adlı beyaz kitapta 2020'ye kadar Mars'a, 2030'a kadar da Jüpiter’e insansız uzay aracı göndererek, keşif ve araştırma faaliyetleri yürütüleceği belirtilmişti.

Uzay istasyonu projesi çerçevesinde ilk modül Tiengong-1'i 2011'de uzaya gönderen Çin, Tiengong-2'yi ise 2015'de fırlatmıştı.

Son yıllarda uzay çalışmalarına hız veren Pekin yönetimi, 2020 yılına kadar dünyanın yörüngesinde üç kapsülden oluşan bir istasyon kurmayı planlıyor.





İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
çinMars MisyonuUzay ProjesiUzun Yürüyüş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.