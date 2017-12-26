Çinli aktivist Vu'nun hapis cezası alması

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Çinli aktivist Vu Gan’ın aldığı hapis cezasına ilişkin, "İlgili konuyu ülkemizin yasalarına göre uygun şekilde ele aldığımızdan emin olabilirsiniz." açıklamasını yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çinli aktivist Vu Gan’ın hapis cezası almasıyla ilgili, "Bir şey kesindir ki Çin, hukukun üstünlüğüne tabi bir ülkedir. İlgili konuyu ülkemizin yasalarına göre uygun şekilde ele aldığımızdan emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



Yasaları ihlal eden herkesin kanunlar çerçevesinde soruşturulacağını söyleyen Sözcü Hua, Çin'deki ilgili kurumların da yine kanunlar uyarınca gerekeni yapacağını belirtti.

Çinli aktivist Vu Gan, bugün Tiencin'deki 2 Nolu Orta Halk Mahkemesinde çıktığı duruşmada, devleti yıkmaya teşebbüsten 8 yıl hapis cezası aldı.



Mahkemeden yapılan açıklamada, Vu'nun insanları yasa dışı dini aktivitelere katılmaya teşvik ettiği, devlet kurumlarını karaladığı ve anayasa tarafından kurulan ulusal sisteme saldırdığı belirtildi.

Ülkede Super Vulgar Buthcer adıyla bilinen ve internet üzerinden Çin’i eleştiren paylaşımlar yapan Vu, Temmuz 2015'te gözaltına alınmıştı.