ANKARA (AA) - MELTEM BULUR - Yunus Emre Enstitüsü'nün davetiyle geçen haziran ayında İstanbul, Ege ve Akdeniz'i gezen bir grup Çinli gazeteci, ülkelerine dönmelerinin ardından milyonlarca kişiye Türkiye'nin güzelliklerini anlattı.

Enstitünün kültür diplomasisi çalışmaları çerçevesinde ülkelerindeki çok geniş bir erişim kitlesine sahip teknolojik tabana dayalı yeni medya dünyasının temsilcisi olma özelliği taşıyan heyet, program kapsamında İstanbul'da Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Galata Kulesi civarında Türk insanının günlük yaşam biçimini yakından gözlemleme ve başta Topkapı Sarayı olmak üzere, Sultan Ahmet Camisi, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi mirası keşfetme fırsatı buldu.

Türkiye'ye ilk kez gelen Çinli heyet, ardından, Dalaman-Fethiye-Köyceğiz'de ve özellikle de Antalya'da Türkiye'nin turizm potansiyelini de yakından gördü. Çinli gazeteciler, Ege ve Akdeniz koylarında mavi tur, Fethiye'de yamaç paraşütü deneyimini yaşadı.

- Türkiye ile ilgili fikirleri değişti

Konuk gazeteciler, İstanbul'un beklediklerinden çok daha büyüleyici bir şehir olduğunu dile getirirken Türkiye ile ilgili düşüncelerinin, gelmeden öncekine kıyasla olumlu yönde değiştiğini anlattı.

Çin'in önemli basın kuruluşlarından Beijing TV Station'da çalışan Hou Jue, Fethiye ve İstanbul'da kayda aldığı görüntü ve röportajları milyonlara ulaştırırken "Türkiye'ye gelirken bu kadar güzel bir tecrübe yaşayacağımı düşünmüyordum." ifadesini kullandı.



Ülkenin önde gelen görsel medya platformları arasında gösterilen Pear Video'da görev yapan Wu Yanjie de "Türkiye'de kaldığım süre boyunca kameramı elimden düşürmemeye çalıştım. Bu ülkenin her noktasında ayrı bir hayat var." diye konuştu. Türk mutfağına yönelik beğenisini de dile getiren Wu, Türk mutfağının bir Çinli olarak kendisine bu kadar hitap edeceğini beklemediğini vurguladı.

- "Farklı yaşam tarzına sahip insanlar uyum içinde yaşıyor"

Global Times temsilcisi Gao Lei de Türkiye'de geçirdiği zamanı "eşsiz bir tecrübe" olarak niteledi ve yazısında Türkiye'nin sosyo-ekonomik durumuna da değindi. Yazısında, Türkiye'nin dünyadaki en iyi tatil duraklarından biri olduğunu, farklı kültür ve hayat tarzına sahip insanların birlikte uyum içinde yaşayabildiğine dikkati çeken Gao, ülke ekonomisinin özellikle son 15 yılda geliştirilen politikalar sayesinde kalkındığının ve kişi başına düşen milli gelirin arttığının altını çizdi.

Etkinliğe, Çin'in önemli medya kuruluşlarından olan Jiemian adına katılan Yihua Hao, tur boyunca çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Türkiye seyahatinin ardından, "Zaman Yolcusunun Durağı: Mavi Türkiye" başlıklı detaylı bir makale kaleme alan Yihua, yazısında Napolyon'un meşhur "Dünya, tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu." sözüne atıfta bulundu. Yazısında özellikle İstanbul'un tarih boyunca büyük uygarlıklara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yihua, Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren Boğaz'a sahip olmasını "eşsiz bir ayrıcalık" olarak nitelendirdi.

Caixin Medya temsilcisi olarak Türkiye'ye gelen Liang Chen de drone kullanarak çektiği videolarla Fethiye'nin güzelliklerini kuş bakışı kaydetti.



- "Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var"

Pengpai Haberleri Muhabiri Yu Xiao Qing, "Türkiye'deki darbe girişiminin ilk yıl dönümü: Gerginlik ve karışıklık altında sakin bir yaşam" başlığını taşıyan haberinde, geçen yıl 15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe girişiminin ardından İstanbul'un renklerini okuyucuyla paylaştı.

Yu, sahipsiz kedi ve köpeklerin devletin koruması altında yaşamlarını idame ettirmelerinden, Taksim'de şarkı söyleyip dans eden gruplara İstanbul'daki atmosferi yorumladı.

Lei Wen Ting de izlenimlerinin ardından paylaştığı yazısında AK Parti'nin 16 yıldır hükümet görevini yürüttüğünü hatırlatarak, Türkiye'nin tek vücut olabilmesi için Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu ifade etti. Ekonomik kalkınmanın getirdiği sonuçlar dolayısıyla hükümetin halkın desteğini aldığının altını çizen Lei, darbe girişiminin ardından milyonlarca insanın protesto için sokaklara dökülmesini de bu duruma örnek gösterdi.

