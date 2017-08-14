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Çinli geline Trakya düğünü

EDİRNE (AA) - Çin'de evlenen Jiamin Gu (26) ile Salim Murat Bağcı (26) çiftine, Keşan ilçesinde Trakya usulü düğün yapıldı.Çin'de İngilizce öğretmenliği yapan Bağcı, internetten tanıştığı bankacı Jiamin Gu ile Çin'in Şanghay...

Çinli geline Trakya düğünü

EDİRNE (AA) - Çin'de evlenen Jiamin Gu (26) ile Salim Murat Bağcı (26) çiftine, Keşan ilçesinde Trakya usulü düğün yapıldı.

Çin'de İngilizce öğretmenliği yapan Bağcı, internetten tanıştığı bankacı Jiamin Gu ile Çin'in Şanghay şehrinde 3 yıl önce dünya evine girdi.

Bir kız çocukları olan çift, iş yoğunlukları nedeniyle Türkiye'de düğün yapamadı.

Ailesinin isteği üzerine Türkiye'de düğün yapmaya karar veren Bağcı ve Jiamin Gu için Keşan'da, gelenek ve göreneklere uygun, Trakya usulüne göre düğün yapıldı.

Çinli gelin düğünde, Trakya havasında çalınan ezgilere eşlik ederek davetlilerle birlikte oynadı.

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Çinli GelinRoman HavalarıTrakya Usulü
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