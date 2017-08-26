"Çinli turist sayısında 2015 yılının rakamları geçilebilir"

PEKİN (AA) - FUAT KABAKCI - Türkiye'nin Pekin Kültür ve Turizm Müşaviri Tayfun Şener, Çinli turistlerin Türkiye'ye ilgisinin arttığını belirterek, "Turizmde 2015'in rakamlarına yaklaşabilir, hatta geçilebilir de." dedi.

Başkent Pekin'de 22'nci Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'na katılan Şener, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Geçtiğimiz yıl yaşanan talihsiz, üzücü, ülkemizi, vatandaşlarımızı ve yurt dışındaki çalışmalarımızı etkileyen terör olaylarından sonra, devletimizin aldığı güvenlik tedbirleriyle 2017'den itibaren bir iyileşme ve toparlanma yılına giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Çin'de geçen yıl Hangcou kentinde düzenlenen "G20 Zirvesi" ile başkent Pekin'in ev sahipliğini yaptığı "Kuşak ve Yol Forumu"na katıldığını hatırlatan Şener, iki ülke arasındaki çeşitli görüşmelerde temasların arttığına dikkati çekti.

Şener, bu temasların ikili ilişkilere olumlu yansıdığını vurguladı.

Çin'den Türkiye'ye turizm faaliyetlerindeki talepte bir artış görüldüğünü dile getiren Şener, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 2015'in turizm rakamlarının yarısına ulaşılmıştı. Bu sene çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, 2015'teki rakamlara yaklaşılabilir, hatta geçilebilir de. Umut vadedici gelişmeler oluyor. İki ülkenin liderlerinin arasındaki temasların artmasıyla turizm alanında da bir gelişmenin olacağına inanıyorum."

Çin'den Türkiye'ye 2014'te 194 bin, 2015'te 313 bin, 2016'da ise 167 bin turist geldiğini anlatan Şener, Çin'in turist sayısıyla 2015'te Güney Kore, Japonya ve Avustralya'yı geçerek, Uzakdoğu ve Asya Pasifik bölgesinden Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke olduğunu ifade etti.

Çin'de gelecek yılın "2018 Türkiye Turizm Yılı" olarak kutlanacağını anımsatan Şener, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığından bir heyetin Çin'e gelerek tur operatörleri ve heyetlerle görüştüğünü aktardı.

- Türkiye'nin tanıtım faaliyetleri sosyal medya devlerinde

Şener, Çin'de Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine de hız verdiklerine işaret ederek, "Bu yıl kullanıcısı 900 milyona ulaşan Wechat sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması ile üye sayısı yaklaşık 480 milyona ulaşan İqiyi.com adlı video paylaşım sitesinde tanıtım videolarına ağırlık verdik." diye konuştu.

Tayfun Şener ayrıca Çin Kültür Bakanlığı ve Çin Basın, Yayın, Radyo, Film ve Televizyon Kamu İdaresi ile ilgili alanlarda temasların yürütüldüğünü belirtti.

Gelecek yıl daha geniş katılımla Çin'de tanıtım çalışması yapacaklarını dile getiren Şener, ülkeye halk dansları, ebru sanatı ile yerel ve geleneksel sanatları sergileyecek ekiplerin getirileceğini kaydetti.

- Türk edebiyatı Çin'de

Şener, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) ile 16 yazarın 21 eserinin Türkçeden Çinceye çevrildiğini ifade etti.

TEDA projesinin gelişiminin artırılması için Çin'den akademisyenlerin her yıl Türkiye'ye davet edildiğini söyleyen Şener, bu konuda da çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Bazı Türkçe eserlerin Çince çevirileri, Çin'in e-ticaret siteleri Taobao, Tmall ve Dangdang'dan temin edilebiliyor.

