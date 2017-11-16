Çinli turist yerinde müdahale sayesinde sağlığına kavuştu

AKSARAY (AA) - Turist olarak geldiği Aksaray'da kalp krizi geçiren 75 yaşındaki Çinli Li Ruılıan, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların yerinde müdahalesi sayesinde sağlığına kavuştu.

Kapadokya gezisi için geçen cumartesi günü Aksaray'a gelen Li, şiddetli göğüs ağrısı şikayeti ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şeker hastası Li'nin, yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hasta, yoğun bakıma alındı.

Burada kardiyoloji uzmanı Halil Aktaş tarafından acil anjiyografiye alınan hastanın ana damarlardan birinin tamamen tıkalı olduğu saptandı. Hastanın tıkalı damarı stent ile açıldı.

Koroner yoğun bakım ünitesinde takibe alınan Li, uygulanan tedavi sonrası sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

Kardiyoloji uzmanı Aktaş, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Çin gibi bir Uzakdoğu ülkesinden turistik ziyaret için gelen hastamızın sağlığına kavuşmasına vesile olduk. Kendisine geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Li de sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, duygularını "Türkiye'nin alkışlanacak sağlık sistemi sayesinde kalp krizini çok hafif şekilde atlattım. Şeker hastasıyım ancak kalp rahatsızlığımın olduğunu bilmiyordum. Beni tedavi eden başta doktor Aktaş ve anjiyo ekibi olmak üzere, sağlığıma kavuşmamda emeği olan herkese teşekkür ediyorum." sözleri ile aktardı.