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Çinliler Çankırı'da güneş enerjisi paneli üretecek

- Çinli Hanergy Grup tarafından Çankırı'da kurulacak güneş enerji paneli fabrikasında yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği bildirildi

Çinliler Çankırı'da güneş enerjisi paneli üretecek

ÇANKIRI (AA) - Çinli Hanergy Grup tarafından Çankırı'da kurulması planlanan güneş enerji paneli üretecek fabrikada yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Mesut Köse başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda Çinli Hanergy Grup Üst Yöneticisi Li Hejun, firma yetkilileri ile ilgili kamu kurum amirlerinin toplantı yaptığı belirtildi.

Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde, Hanergy Grup tarafından 480 hektar alanda kurulması planlanan fabrikada, 36 hektar üzerine proje kapsamındaki yapıların yapılacağı, 12 hektarın ise AR-GE çalışmaları için ayrılacağı ifade edildi.

Fabrikada, yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği vurgulanan açıklamada, yatırım kapsamında ayrıca istenmesi halinde Hanergy Grup tarafından AR-GE Enstitüsü kurulup yerli teknik eleman da yetiştirileceği aktarıldı.

Yapılan anlaşma gereği Hanergy Grup tarafından, Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında yer alan yenilenebilir enerjinin yüzde 30 arttırılması hedefine katkı amacıyla Güneş Enerjisi Endüstri Park Projesi ile 300 megavattlık bir enerji parkı kurulacağı, yatırımı yapacak olan firmanın, gerekli araştırma ve hazırlığın yapılması için 6 ay süre istediği bildirildi.

Açıklamada, Çin kanunlarına göre yurt dışında yapılacak yatırım için istenen "İyi Niyet Belgesi"nin de Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile firma arasında imzalandığı kaydedildi.

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çankırıÇinliGüneş Enerji PaneliYakınkent Organize Sanayi BölgesiYenilenebilir Enerji
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