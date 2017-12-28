Cinsel istismar iddiası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D'nin (15) 2 gün üst üste okuluna gitmediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu, daha önce de zaman zaman evden kaçtığı iddia edilen E.D, Kırşehir merkezde bulundu.

E.D, savcılıkta psikolog eşliğinde alınan ifadesinde, yaz aylarında sosyal medyadan tanıştığı C.T. (21) ile T.D. (16) ve D.Ö'nün (16) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, C.T, T.D. ve D.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

E.D. ise koruma altına alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı bir yurda teslim edildi.



