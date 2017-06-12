Cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan öğretmene 182 yıl hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da 7 lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunup hürriyetlerinden yoksun kıldığı öne sürülen öğretmen hakkında her bir mağdur için 26'şar yıldan toplam 182 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesindeki bir okulda meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili tutuklu 42 yaşındaki biyoloji öğretmeni G.G. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, öğretmen G.G. hakkında "cinsel istismar ve çocuğu cebir kullanarak cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

Savcı, G.G'nin, her bir öğrenci için 26'şar yıldan toplam 182 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Öğretmen G.G. ise suçlamayı kabul etmedi.