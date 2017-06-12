Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek
Otopark için halk oylaması
Otopark için halk oylaması
10 yılda 18 milyar lira ceza
10 yılda 18 milyar lira...

Cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan öğretmene 182 yıl hapis istemi

- Adana'da 7 lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunup hürriyetlerinden yoksun kıldığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi - İddianamede, sanığa 182 yıl hapis cezası verilmesi talep ediliyor

Cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan öğretmene 182 yıl hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da 7 lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunup hürriyetlerinden yoksun kıldığı öne sürülen öğretmen hakkında her bir mağdur için 26'şar yıldan toplam 182 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesindeki bir okulda meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili tutuklu 42 yaşındaki biyoloji öğretmeni G.G. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, öğretmen G.G. hakkında "cinsel istismar ve çocuğu cebir kullanarak cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

Savcı, G.G'nin, her bir öğrenci için 26'şar yıldan toplam 182 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Öğretmen G.G. ise suçlamayı kabul etmedi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AdanaCinsel IstismarDavaöğretmen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5