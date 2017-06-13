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Cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan öğretmene 62 yıl hapis istemi

- Adana'da 4 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu, öğrencilerden birini de hürriyetinden yoksun kıldığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakkında 62 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan öğretmene 62 yıl hapis istemi

ADANA (AA) - Adana’da bir ortaokulda 11 yaşındaki 4 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu, öğrencilerden birini de hürriyetinden yoksun kıldığı öne sürülen Türkçe öğretmeni hakkında 62 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Seyhan ilçesindeki bir okulda meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili tutuklanan 40 yaşındaki Türkçe öğretmeni . hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcı, öğretmen . hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, öğretmenin "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan her bir öğrenci için 12’şer yıldan 48 yıl, bir kız öğrenciye yönelik "kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 14 yıl olmak üzere toplam 62 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen öğretmen , suçlamaları kabul etmedi.

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Adana 7. Ağır Ceza MahkemesiCinsel IstismarDava
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