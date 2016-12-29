Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Çipras ve Putin telefonda görüştü

- Yunanistan Başbakanı Çipras, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kıbrıs meselesi ve Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdi

Çipras ve Putin telefonda görüştü

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda Kıbrıs meselesini ve Suriye’deki son gelişmeleri görüştü.

Çipras, Putin’i arayarak Karadeniz'de düşen Rus uçağı ve Ankara'da bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'la ilgili taziye dileklerini iletti.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Çipras ve Putin’in, görüşme vesilesiyle Kıbrıs meselesi ve Suriye’deki son gelişmelerin yanı sıra, Rusya-AB ilişkileri ve Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı konularını da konuştuğunu duyurdu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ÇiprasPutinYunanistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.