Citroen C3 WRC sezonu Avustralya Rallisi'yle kapatıyor

İSTANBUL (AA) - Citroen'in Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı Citroen Total Abu Dhabi WRT, 15-18 Kasım'da düzenlenecek olan ve sezonun son rallisi olan Avustralya Rallisi'nde yarışacak.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, bu rallide Citroen'i Craig Breen-Scott Martin ve Mads Ostberg-Torstein Eriksen ekipleri temsil edecek.

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın on ikinci ayağı olan İspanya Rallisi'nin ardından sıra Avustralya Rallisi'ne gelecek. Avustralya'nın doğal güzellikleriyle çevrili toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacak.



Dokuz kez WRC şampiyonu olan Sebastien Loeb-Daniel Elena ikilisiyle İspanya Rallisi’nde podyumun en üst basamağına ismini yazdıran Citroen Total Abu Dhabi WRT, Avustralya Rallisi'nde Craig Breen-Scott Martin, Mads Ostberg-Torstein Eriksen ekipleriyle başlayacak.



Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroen serisinin Avustralya Rallisi için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başladı. Videoda Citroen pilotu Craig Breen, yarış hakkında temel bilgileri veriyor.

Açıklamada verilen bilgiye göre, 24 özel etaptan oluşan yarışın özel etap uzunluğu 318 bin 64 kilometre olacak. Yarışta ekipleri ve otomobilleri toprak zemin kadar 50 dereceyi bulan hava sıcaklığı da zorlayacak. Citroen bu ralliyi 2 kez kazanmayı başardı. 2004 yılında Sebastien Loeb, Xsara WRC ile 2005 yılında François Duval, Xsara WRC ile Citroen'e birinciliği getiren isimler oldu.