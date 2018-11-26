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Citroen C5 Aircross Avrupa’da "yılın otomobili" finalisti oldu

İSTANBUL (AA) - Citroen’in amiral gemisi görevini üstlenecek olan yeni nesil SUV C5 Aircross, Avrupa’da "Yılın Otomobili 2019" değerlendirmesinde (Car of the Year - COTY 2019) 38 otomobil arasından 7 finalist arasında yer aldı.Citroen...

Citroen C5 Aircross Avrupa’da
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İSTANBUL (AA) - Citroen’in amiral gemisi görevini üstlenecek olan yeni nesil SUV C5 Aircross, Avrupa’da "Yılın Otomobili 2019" değerlendirmesinde (Car of the Year - COTY 2019) 38 otomobil arasından 7 finalist arasında yer aldı.

Citroen açıklamasına göre, Citroen’in C3 Aircross ile başlattığı SUV hareketinin en yeni temsilcisi C5 Aircross, 1964 yılından günümüze, aralıksız olarak Avrupa’da Yılın Otomobili’ni seçen COTY’nin 23 Avrupa ülkesindeki 60 otomobil gazetecisinin 38 otomobil arasından finale bıraktığı 7 otomobilden biri oldu.

COTY 2019 finallerine katılmaya hak kazanan Citroën C5 Aircross, tasarım için pratiklikten taviz vermek istemeyen müşterilerin beklentilerini gözeterek tasarlandı. Global otomobil satışlarının dörtte birini oluşturan ve her geçen gün büyüyen SUV segmentinin en güçlü oyuncularından birisi olmaya aday olan C5 Aircross, göz alıcı tasarımının yanında yüksek konforuyla da rekabette bir adım öne çıkıyor.

COTY - Car of the Year 2019’un kazananı, 4 Mart 2019 tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı öncesinde açıklanacak.



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Anahtar Kelimeler:
Citroen C5 Aircross
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