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Citroen C5 Aircross SUV 50 bin satış adedine ulaştı

-Eylül ayında Türkiye’de satışa sunulacak olan Yeni C5 Aircross SUV, global pazarlarda satışa sunulduktan altı ay sonra 50 bin adet satıldı

Citroen C5 Aircross SUV 50 bin satış adedine ulaştı
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İSTANBUL (AA) - Yeni CitroEn C5 Aircross SUV global pazarda ocak ayında satışa çıktığı tarihten bu yana 50 bin satış adedine ulaştı.

Citroen açıklamasına göre, eylül ayında Türkiye’de satışa sunulacak olan yeni C5 Aircross SUV, global pazarlarda satışa sunulduktan sadece altı ay sonra 50bin satış adedine ulaştı

Yeni Citroen C5 Aircross SUV söz konusu satış performansıyla yılın ilk yarısında markanın C3 ve C3 Aircross SUV modellerinin ardından en çok satış adedine ulaşan üçüncü binek otomobil modeli oldu. Buna göre Citroen’in SUV modelleri olan C3 Aircross SUV ve C5 Aircross SUV, yılın ilk yarısında tüm dünyada gerçekleşen dört Citroen satışından neredeyse birini temsil ediyor.

Üretildiği Fransa’da yılın ilk yarısında C-SUV segmentinin en çok satan ikinci modeli olarak önemli bir başarıya imza atan yeni Citroen C5 Aircross SUV modelinin söz konusu satış performansı Citroen markasının ticari başarına da katkı sağladı. Bu satış performansının da katkısıyla birlikte Citroen markası, Avrupa’da (30 ülke) yılın ilk yarısında en çok büyüyen markalardan biri oldu.

Yeni Citroen C5 Aircross SUV sadece etkileyici tasarımı ve konfor ile modülerlik seviyesiyle değil aynı zamanda gelişmiş 20 sürüş destek sistemi ve ayrıca zengin ürün çeşitliliğiyle de öne çıkıyor.

Satılan her iki yeni Citroen C5 Aircross SUV modelinden biri ürün gamının tepe noktası olarak Shine donanım seviyesinde sipariş ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
CITROËNCitroen SUV C5 AirCross
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