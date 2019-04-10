Citroen, Şangay Otomobil Fuarı'nda yenilikçi vizyonunu sunacak

İSTANBUL (AA) - Çin’de uzun zamandır faaliyet gösteren Citroen, 2019 Şangay Otomobil Fuarı’nda ürünleriyle öne çıkacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, 2019 Şangay Otomobil Fuarı’nda katılımcıların dikkatini çekecek. Citroen 900 metrekare alana kurulu stantta 100 yıllık köklü geçmişini kutlarken aynı zamanda geleceğe yönelik vizyonunu da gözler önüne serecek.

Geçmişe damgasını vuran önemli modellerin de sergileneceği stantta aynı zamanda markanın her geçen gün önem kazanmaya devam eden SUV segmentine yönelik atağını, C4 Aircross SUV ve C5 Aircross SUV ile birlikte yeni C3-XR SUV olmak üzere zengin ürün çeşitliliği öne çıkacak.

Ayrıca güncellenen C4 L ile birlikte C-Elysee, C4, C5 ve C6 modelleri de markanın sedan pazarındaki iddiasını vurgulayacak. Markanın 100 yıllık köklü geçmişinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden ve yeni nesil modellerde kullanıma sunulan Citroen Advanced Comfort programı Citroen modellerine önemli konfor seviyesi kazandırıyor.

Citroen, Çin’de ilk kez gösterimini gerçekleştireceği Ami One Concept ile tamamen yenilikçi iki kişilik yüzde 100 elektrikli bir şehir içi ulaşım çözümü sunacak. Özgün tasarımlı Dongfeng Citroen standı 16-25 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Çin, 2018 yılında 113 bin adedin üzerinde satış hacmiyle Citroen için Fransa’nın ardından tüm dünyadaki en önemli ikinci pazar konumunda bulunuyor. Dongfeng Citroen, son derece rekabetçi olan bu pazarda ciddi bir SUV atağı gerçekleştiriyor. Dongfeng Citroen son 18 ayda yeni SUV C3-XR de dahil olmak üzere üç yeni SUV model tanıttı ve bunun yanı sıra sedan modellerini güncellerken aynı zamanda bayi ağını da yeniledi.

Citroen asırlık geçmişini kutlamak için Şangay'daki standında “Origins” adındaki özel seriyi de tanıtacak. Citroen ürün kimliği yansıtan ve Citroen Advanced Comfort programına uygun özelliklerle dikkati çeken özel seri gerek iç gerekse de dış tasarımda markanın geçmişini hatırlatan unsurlarla öne çıkıyor.

Bu kapsamda sergilenen SUV C5 AIRCROSS, SUV C4 Aircross, yeni SUV C3-XR, C5 ve C6 modelleri beyaz gövde rengi dışında “Origins” serisine özel bronze tasarım unsurlarıyla donatılıyor. Yine “Origins” versiyonlarında ayrıca araç modeline bağlı olarak bronz renkli Airbump yan gövde kaplamaları ve her aracın ön kapısında “Origins since 1919” çıkartması devreye giriyor.