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Citroen'den 100. yıl dönümüne özel fotoğraf sergisi

- Citroen Üst Yöneticisi Linda Jackson: - "Ortaya çıkan 100 fotoğraf bir anlamda Citroen markasının dünyanın farklı noktalarındaki duruşunu yansıtıyor"

Citroen'den 100. yıl dönümüne özel fotoğraf sergisi
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İSTANBUL (AA) - Citroen 100'üncü yıl dönümü için bir araya getirdiği dünyanın önde gelen yedi fotoğrafçısı ile 100 fotoğraflık bir sergi hazırladı.

Citroen açıklamasına göre, firma, 100'üncü yıl dönümü kutlamaları ile markanın geçmişten gelen başarılarıyla bugün gelmiş olduğu noktayı ve geleceğini gözler önüne sermeyi hedefliyor. Bu kapsamdan firma dünyanın önde gelen yedi fotoğrafçısını bir araya getirerek "THE WORLD INSPIRED BY CITROEN" adı altında 100. yıl dönümüne özel 100 fotoğraflık bir sergi hayata geçiriyor.

Ücretsiz olarak 9 Temmuz - 18 Ağustos tarihleri arasında Paris Mint'te (La Monnaie de Paris) kapılarını açacak serginin ön izlemesine herkese açık olan "Citroen Origins online" müzesinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, "Bu yaz Paris Mint’te gerçekleştireceğimiz sergi bir anlamda markanın modelleriyle yenilikçi bir seyahate çıkma imkanı da sunuyor. Bu sergi dünyanın dört bir yanından çok özel yedi fotoğrafçıyı bir araya getiriyor. Her biri, Citroen markasına dünyanın önemli kentlerinde kendi sanatsal bakış açısıyla hayat verdi. Ortaya çıkan 100 fotoğraf bir anlamda Citroen markasının dünyanın farklı noktalarındaki duruşunu yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
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