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Citroen'den Cenevre'de iki yeni model

- Citroen, fuarda, yeni Berlingo'nun dünya prömiyerini ve yeni C4 Cactus'ün global tanıtımını yaptı

Citroen'den Cenevre'de iki yeni model

İSTANBUL (AA) - Citroen, Cenevre Otomobil Fuarı'nda, yeni Berlingo'nun dünya prömiyerini ve yeni C4 Cactus'ün global tanıtımını gerçekleştirdi.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, marka, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni Berlingo'nun dünya prömiyerini ve kompakt hatchback bir otomobil olarak lanse edilen yeni C4 Cactus'ün global tanıtımını yaptı.

Fuarda, EAT8 tam otomatik şanzımana kavuşan C4 SpaceTourer modeli de lanse edildi. Standın diğer dikkati çeken modelleri ise Autobest ödüllü C3 Aircross ile özel seriler 4x4 Spacetourer RipCurl ve C3 ELLE Edition oldu.

Citron Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, fuardaki toplantıda yaptığı konuşmada, "2017 yılında dünya satışlarımızda Çin pazarı hariç yüzde 7,5 artış sağladık. Üçüncü nesil C3 piyasaya sunulduğundan bu yana 300 bin adet, C3 Aircross ise 50 bin adet satışa ulaştı. Bu çarpıcı performans, Citroen yeni ürün atağının başarısını ortaya koyuyor. Kendi segmentinin kurucusu olan ve bugüne kadar 3,3 milyon adet satılan Berlingo modelimizin üçüncü neslini Cenevre'de ilk kez sizlere tanıtmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Cenevre Otomobil FuarıCITROËN
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