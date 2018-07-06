Citroen'den temmuz fırsatları

İSTANBUL (AA) - Citroen, binek ve ticari modellere 20 bin TL'ye 20 ay yüzde 0,98 faiz sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, markanın, C3, C3 Aircross, C-Elysee ve C4 Picasso modellerinde 3 bin TL, Berlingo, Jumper ve Jumpy modellerinde ise 2 bin 500 TL'ye varan indirim sunuluyor.

Kampanya kapsamında Citroen, 2018 model binek ve ticari modellere 20 bin TL'ye 20 ay yüzde 0,98 faiz fırsatı sunuyor. C3, C3 Aircross, C- Elysee ve C4 Picasso modellerinde peşin indirim avantajı kapsamında 3 bin TL'ye varan indirim sağlanıyor. Berlingo, Jumper ve Jumpy modellerinde peşin indirim avantajı kapsamında 2 bin 500 TL'ye varan indirim sağlanıyor.









- 2018 model binek ve hafif ticari Citroen'ler





Citroen'in sıra dışı tasarım dilinin yeni ürünü B segmenti hatchback C3, sektörde çığır açacak ilkler ve öncü teknolojilerle yollara çıktı. Citroen C3, Airbump teknolojili karoser yapısı, siyah renkli çamurlukları ve segmentinin en geniş tekerlek yuvalarıyla Crossover benzeri iddialı bir dış görünüme sahip. Kabinine adım atar atmaz hissedilen, titizlikle işlenmiş döşemeleri, ev konforundaki koltukları ve yüksek konumlu yatay kokpiti sayesinde C3, iç mekan ferahlığı anlamında segmentinde fark yaratıyor.

C3, en son nesil, performanslı ve ekonomik PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlar ile birlikte sunuluyor. 1.2 litrelik PureTech 3 silindirli motor 82 HP’lik güce sahipken 1.6 litrelik dizel BlueHDi motor 75 HP ve 100 HP’lik Stop & Start teknolojisine sahip iki versiyon ile satışa sunuluyor.



Citroen C3 ayrıca 1.6 VTi 115 HP’lik motor ve yeni tam otomatik EAT6 şanzıman seçeneğine sahip. 2018 model Citroen C3'ün fiyatları 82 bin 400 TL'den başlıyor.



Citroen'in Türkiye B-SUV pazarındaki ilk model olan C3 Aircross, 85 farklı kombinasyon opsiyonu sunulan farklı ve canlı tasarımı, karakterli, konforlu ve kullanışlı araç özellikleri, segmentindeki tek açılabilen panoramik cam tavan opsiyonu, sınıfındaki en geniş iç mekan özellikleri, 410 ile 520 litre arasında değişen modüler ve segmentinin en büyük bagaj kapasitesiyle iddialı bir SUV.

Avrupa’nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oylarıyla, en yüksek puanı alarak ‘2018 yılının en iyi otomobili (Autobest 2018)’ seçildi.

PureTech benzinli motorda EAT6 tam otomatik şanzıman sunuluyor. BlueHDi 100 HP dizel motor ise 5 ileri manuel şanzımanlı olarak sunuluyor. Her iki motor da Euro 6 normlarını karşılıyor. 2018 model Citroën C3 Aircross’un fiyatları 106 bin 500 TL’den başlıyor.



Yeni Citroen C-Elysee; yeni ön tampon ve ızgarası, üç boyutlu arka LED far grubu, üç boyutlu 16 inch jantları ve yeni gövde renkleriyle daha prestijli bir dış görünüme sahip oldu. Kabin içinde ise Car Play özellikli mirror screen 7 inç dokunmatik ekrana sahip olan Yeni C-Elysee, günümüzün teknolojik beklentilerini akıllı telefonların araç ile entegre edilebilmesini sağlayarak karşılıyor.

3 farklı donanım (Live, Feel, Shine) ve 2 motor (1.6 e-HDi 92 HP dizel ve 1.2 Puretech 82 HP benzinli) seçeneğine sahip 2018 model C-Elysée’in fiyatları 70 bin 300 TL’den başlıyor.



C4 Picasso, panoramik ön camı ve onun uzantısı olan cam tavanı ile seyahat etmenin ötesinde araçta geçirdiğiniz her anınızda kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. 7 kişilik oturma kapasitesiyle geniş ailelerin tercihi olan Grand C4 Picasso’da da kampanya uygulanıyor. 2018 model C4 Picasso 176 bin 900 TL, 2018 model Grand C4 Picasso ise 195 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.



Berlingo Maxi Panelvan, optimum ve uyumlu boyutları sayesinde her ihtiyacınızı karşılıyor. Geniş yan sürgülü kapısı ve asimetrik 180 derece açılabilir asimetrik arka yük kapısı sayesinde optimum bir yükleme hacmi sağlıyor. 2018 model Berlingo Maxi Panelvan’ın fiyatı 79 bin 900 TL.