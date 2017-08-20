Cizre için kilometrelerce pedal çevirecek

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Sporcu Ramazan Değer, Cizre'nin tanıtılması ve medyada güzelliklerle anılması için kilometrelerce pedal çevirecek.

Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır İstanbul'da yaşadığını ve bisiklet sevdalısı olduğunu söyledi.

Bisikletin hayatının değişmez bir unsuru olduğunu ve 15 yıldır bisiklet kullandığını dile getiren Değer, ''Bir gün, bugüne kadar İstanbul'dan Cizre'ye bisikletle giden olmadığı aklıma geldi. Bunun üzerine bisikletimle Cizre'ye gitmeye karar verdim.'' dedi.

Değer, uzun yolculuk öncesinde ciddi bir hazırlık yaptığını, uzun antrenmanlarla kendisini bu yolculuğa hazırladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

''Bisiklet benim en büyük hobim. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Bu hobi mi de sürdürmek için Cizre'ye bisikletimle gitmek istedim. Ben hem spor için hem de örnek olmak için bisikletimle Cizre'ye kadar gideceğim. Herkese bisiklete binmeyi tavsiye ediyorum. Spor çok güzel bir alışkanlık. Spor insanı kötülüklerden koruyor.''

- ''Bisiklet turuyla Cizreyi tanıtmak istiyorum''

Cizre'ye yaklaşık 1 haftada varmayı hedeflendiğini vurgulayan Değer, ''Amacım memleketime gitmek. Şırnak'ın, Cizre'nin kötü bir algısı var. Ama bu kesinlikle öyle değildir. Cizre çok güzel bir yer. Herkesin oraya gitmesini tavsiye ediyorum. Bisiklet turumun asıl amacı da Cizre'yi tanıtmak. Turistlerin oraya gelmesini, herkesin oraları görmesini istiyorum.'' diye konuştu.

Değer, Şırnak'ın, Cizre'nin olumsuzlukla değil sporla turizmle anılmasını istediğini vurguladı.

Bisiklet turuna bugün Taksim'den başlayacağını dile getiren Değer, ''Yol güzergahım ise İzmit, Bolu, Ankara, Aksaray, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Cizre olacak. Tek amacım Cizre'nin tanıtılması. 1600 kilometrenin üzerinde pedal çevirerek kendi rekorumu da kırmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.