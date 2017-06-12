Cizre 'posta pulu' ile tanıtılacak

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesi, üstünde tarihi ve turistik mekanların fotoğrafının bulunduğu posta pullarıyla tanıtılacak.

Cizre Kaymakamlığı, PTT Genel Müdürlüğünün ortaklığıyla ilçenin tanıtılması için üstünde Kırmızı Medrese, Ulu Camii, Hamidiye Kışla Binası, Bırca Belek, Nuh Nebi Camii, Ebul-iz El Cezeri'nin Filli Su Saati, Mir Abdaliye Medresesi'nin de aralarında bulunduğu tarihi ve turistik mekanının fotoğraflarının yer aldığı posta pullarını bastırdı.

Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur, yaptığı açıklamada, başlattıkları projenin ilçenin tanıtılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Bastırdıkları pullarla Cizre'yle ilgili görselleri Türkiye ve dünyanın birçok yerine posta yoluyla ulaştırmayı amaçladıklarını aktaran Adanur, "Tarihi şehir Cizre’mizin her alanda tanıtılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.