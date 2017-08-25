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Cizre'de araçta bulunan aslan yavrusu

- Cizre ilçesinde aracında yavru aslan bulunan sürücü İ.Ö, ifadesinde yavru aslanı tanımadığı bir kişinin elinde gördüğünü ve bu kişiden hayvanı çok sevdiği için 200 lira karşılığında satın aldığını öne sürdü - İ.Ö. hakkında Kara Avcılığı Kanunu'nun 18. maddesine muhalefetten 914 lira ceza uygulandı

Cizre'de araçta bulunan aslan yavrusu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde aracında yavru aslan bulunan sürücü İ.Ö, verdiği ifadede yavru aslanı tanımadığı bir kişinin elinde gördüğünü ve bu kişiden hayvanı çok sevdiği için 200 lira karşılığında satın aldığını ileri sürdü.

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta Cizre ilçesi polis yol arama ve kontrol noktasında aracında aslan yavrusu bulunan İ.Ö'nün, yavru aslanı tanımadığı bir kişinin elinde gördüğünü ve bu kişiden hayvanı çok sevdiği için 200 lira karşılığında satın aldığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Yasal yollarla yavru aslan temin edilmediği için İ.Ö. hakkında Kara Avcılığı Kanunu'nun 18. maddesine muhalefetten 914 lira ceza kesildi.

Araçta bulunan 2 aylık yavru aslan Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmiş, yavru aslanı tedavi ve bakımının yapılması için Şanlıurfa Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne göndermiş, ardından da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne nakledilmişti.

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