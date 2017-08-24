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Cizre'de bulunan yavru aslan koruma altında

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kontrol noktasında polisin yaptığı uygulamada bir araç içerisinde bulunan aslan yavrusu, Gaziantep Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı - Ailesinden ayrıldığı için strese girdiği tespit edilen yavru, özel sütle besleniyor

Cizre'de bulunan yavru aslan koruma altında

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kontrol noktasında polisin yaptığı uygulamada bir araç içerisinde bulunan yavru aslan, Gaziantep Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cizre ilçesinde dün bir araç içerisinde bulunan 2 aylık aslan yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Burada bir süre beslenen ve bakılan yavru aslan, dün Avrupa'nın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildi. Burada da yırtıcılar bölümündeki özel bir bölüme yerleştirilen aslan yavrusu, özel bakıma alındı.

Ailesinden ayrıldığı için strese girdiği belirtilen yavru aslan, normal yaşantısına hızla dönebilmesi için çevreden izole edildi.

Sadece yırtıcı hayvan bakıcısının alındığı özel odada yiyecek ve içecekleri verilen, diğer canlılarla buluşması engellenen aslan yavrusunun, sağlık kontrolleri de yapıldı. İlk tespitlere göre herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmeyen aslanın, 2-3 gün daha herkesten uzak tutulup stresini atması sağlanacak.

- Özel bakım

Hayvanat bahçesinde yavru aslanın durumunu takip etmek için gece boyunca yırtıcılar bölümünde bir personelin nöbetçi kaldığı öğrenildi. Aslanın gıda tüketimini takip eden personelin hayvanın gelişimini de ilerleyen günlerde izleyeceği bildirildi.

Henüz katı tüketimini gerçekleştiremeyen aslan, gaz yapmayan laktozsuz sütle besleniyor. Aslanın diğer gıdalara da alışması için balık, tavuk ve büyükbaş hayvanların etlerinden oluşturulan karışım verilmeye başlandı.

Yavru aslanın 20 gün sonra aşılama işlemine de başlanacağı kaydedildi.

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