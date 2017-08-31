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Cizre'de nehirde bulunan erkek cesedi

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde bulunan erkek cesedinin 25 yaşındaki görme engelli Ahmet Durmaz'a ait olduğu belirlendi

Cizre'de nehirde bulunan erkek cesedi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde bulunan cesedin kimliği tespit edildi.

Dicle Nehri'nde bulunan cesedin 20 yıl önce evlerinde meydana gelen tüp patlaması sonucu gözlerini kaybeden 25 yaşındaki Ahmet Durmaz'a ait olduğu belirlendi.

Yapılan otopsinin ardından Durmaz'ın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Durmaz'ın ailesinin önceki gün polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Dicle Mahallesi'nde Dicle Nehri'nin kenarında dün erkek cesedi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ceset, otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

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