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Cizre'de polis vatandaşların bayramını kutladı

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri, bayram uygulaması kapsamında durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak, şeker ikramında bulundu

Cizre'de polis vatandaşların bayramını kutladı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri, bayram uygulaması kapsamında durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak, şeker ikram etti.

Terör operasyonlarının tamamlandığı, çukur, barikat ve patlayıcıların bertaraf edildiği ilçede, güvenlik noktalarında görev yapan polisler, vatandaşları bu kez kimlik kontrolü için değil, bayramlarını kutlamak için durdurdu.

Cizre Köprüsü'ndeki güvenlik noktasında günün 24 saati görev yapan polisler, durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak, şeker ikramında bulundu.

Kendilerinden yaşça büyük olan polis memurlarının ellerini öpen gençler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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BayramCizre
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