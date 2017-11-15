Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Hayriye Karadeniz Wells Fargo emin keskin Arif Ümit Uztürk
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

Cizre'de tır dorsesinde 120 kilogram eroin bulundu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tırda 120 kilogram eroin ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden getirilecek uyuşturucunun Şırnak üzerinden batı illerine götürüleceği bilgisi...

Cizre'de tır dorsesinde 120 kilogram eroin bulundu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tırda 120 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden getirilecek uyuşturucunun Şırnak üzerinden batı illerine götürüleceği bilgisi üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nin yaptığı çalışmanın ardından ekipler, plakasını belirledikleri şüpheli tırı Cizre ilçesinde durdurdu.

Yapılan aramada tırın dorsesinde gizlenmiş 239 paket halinde 120 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CizreEroinOperasyonşırnakUyuşturucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5