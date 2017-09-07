Cizre'deki dönüşümün filmi çekildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın adı yıllarca terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla anılan, devlet eliyle ihya çalışmaları sayesinde büyük bir dönüşüm yaşanan Cizre ilçesi için tanıtım filmi hazırlandı.

Terör örgütü PKK'nın 30 yılı aşkın süren saldırıları nedeniyle birçok alanda geri kalan ve beklenen düzeyde kalkınamayan ilçenin 2 yıl önce düzenlenen müşterek operasyonlarla çukur kazıp, barikat kuran teröristlerden temizlenmesinin ardından ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yeniden imarı ve altyapının yenilenmesi için devlet eliyle başlatılan çalışmalar devam ederken DBP'li belediyeler döneminde birçok belediye hizmetinden mahrum kalan ilçede görevlendirme yapılan belediye tarafından birbiri adına projeler hayata geçiriliyor.

Belediye kaynaklarının etkin kullanılması, kaynakların halka hizmet olarak yansıtılması için Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ahmet Adanur'un talimatıyla temizlikten asfalta, içme suyundan yola, çocuk, kadın ve gençlere yönelik merkezlerden sosyal alanlara kadar uygulanan kapsamlı hizmetler Cizre'de meyvelerini veriyor.

Hayata geçirilen projelerle büyük bir dönüşüm yaşanan ilçedeki tarihi ve kültürel potansiyelin, sanat ve sosyal yaşamdaki canlanmanın daha fazla kitleye ulaşması amacıyla tanıtımı da yapılıyor.

- Cizre'de tanıtım zamanı

Bu kapsamda Cizre Kaymakamlığı, PTT Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle üzerinde Kırmızı Medrese, Ulu Camii, Hamidiye Kışla Binası, Bırca Belek, Nuh Nebi Camii, Ebul-iz El Cezeri'nin Filli Su Saati, Mir Abdaliye Medresesi'nin de aralarında bulunduğu tarihi ve turistik mekanların fotoğraflarının yer aldığı posta pulları bastırılırken belediye tarafından da tanıtım filmi yapıldı.

Sosyal paylaşım sitesinde yer alan filmde Cizre Kalesi, Ulu Cami, tarihi İçkale ve köprü, Ünlü Kürt düşünür ve mutasavvıf Ahmed-i Hani'nin, Emir Zeyneddin'in güzellikleriyle dillere destan Zin ve Siti adlı iki kız kardeşinin, Mem ve Taceddin adındaki iki gençle olan aşklarını kaleme alarak ölümsüzleştirdiği eserine konu olan hikaye ve aşıkların mezarlarının bulunduğu "Mem u Zin Türbesi, 163 yıl boyunca askeri kışla olarak kullanılan Hamidiye Kışlası ve Mehmet Ağa Kasrı da yer alıyor.

Filmde ayrıca Cizre Beyliği döneminde II. Şeref Bey tarafından 14. yüzyılda yaptırılan, ünlü İslam düşünürlerinden Molla Ahmed Cizirî'nin ders verdiği dönemin üniversitelerinden biri olan Kaymakamlıkça 2008 yılında "Cizre İnanç Parkı Projesi" kapsamında restorasyonu yapılarak eski görkemine kavuşturulan Kırmızı Medreseden kesitler sunuluyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dillere destan sevdaları, doğayı, acıyı, hüznü, çoğu zaman gidenin ardından yakılan ağıdı "stran" olarak bilinen türkülerle anlatan Dengbejlere de yer verilen filmde, bölgenin yerel müziklerindeki ana ritm kaynağı olan, Mezopotamya'nın ortak çalgısı olarak bilinen "arbane" eşliğinde seslendirilen ezgiler yer alıyor.

- "Filmin Cizre'nin il olmasını taçlandırmasını bekliyoruz"

Tanıtım filmi, hayata geçirilen çalışmalardan memnuniyet duyan Cizreli vatandaşlar tarafından büyük beğeni gördü.

Yaşadıkları ilçenin potansiyel zenginliklerinin tanıtımından heyecan duyan vatandaşlardan Muhammed Budak AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmi çok beğendiklerini söyledi.

Cizre'nin çok iyi bir şekilde tanıtıldığını vurgulayan Budak, tarihi dokusuyla, gelenek ve görenekleriyle ilçenin kadim bir şehir olduğunu aktardı.

Budak, belediyenin ilçenin tanıtımını güzel şekilde yaptığını dile getirerek, "Bu kadar güzel bir şey beklemiyordum ama Cizre'yi maksimum düzeyde tanıtmışlar. Görüntü olarak da iyi bir iş yapılmış." dedi.

Serdar Yanar, filmin çok güzel olduğuna işaret ederek, "Filmi çok beğendik. Cizre'de kim güzel işler yapıyorsa, tuttuğu altın olsun." diye konuştu.

Cizre'nin güzel ve kadim bir ilçe olduğunu anlatan Yanar, Cizre'de yaşamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Esnaf Abdullah Kurami, Cizre'nin tanıtılmasının önemine değindi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kurami, "Yapanların ellerine sağlık. Cizre'nin kültürüne ve manevi havasına uygun bir video olmuş. Bu filmin, Cumhurbaşkanımızın sözünü verdiği Cizre'nin il olmasını taçlandırmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.