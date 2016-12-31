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Cizreliler geleceğe umutla bakıyor

- PKK'lı teröristlerin kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar ve yerleştirdiği el yapımı patlayıcılar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Şırnak'ın Cizre ilçesindeki vatandaşlar, yeni yıla yaşadıkları günleri atlatmanın huzuruyla giriyor - Cizreli esnaf Cansırı: - "İnşallah önceki ve bu yıl yaşanan olaylar bir daha yaşanmaz ve her şey eskisinden daha güzel olur"

Cizreliler geleceğe umutla bakıyor

ŞIRNAK (AA) - Terör örgütü PKK mensuplarının kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar ve yerleştirdiği el yapımı patlayıcılar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Cizre ilçesindeki vatandaşlar, yeni yıla yaşadıkları günleri atlatmanın huzuruyla giriyor.

Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerin kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar ve sokaklara yerleştirdiği el yapımı patlayıcılar sonucu mağdur olan vatandaşlar, güvenlik güçlerince terörün etkilerinin bertaraf edilmesiyle yeni yıl heyecanı yaşıyor.

İlçede, yeni yıl dolayısıyla cadde ve sokaklarda bir hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar sıkıntılı günleri atlatmaya çalışarak, yeni umutlarla yeni yıla giriyor.

Vatandaşlardan Ramazan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl bu tarihlerde ilçede terör olaylarının meydana geldiğini belirterek, "Yeni yılda artık bu olayların yaşanmasını istemiyoruz. Yeni yılın insanların huzur içinde yaşayabileceği bir yıl olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Süleyman Baksan da huzurun olmadığı yerde paranın hiçbir öneminin bulunmadığını, yeni yılda dünyada huzur ve barışın egemen olmasını istediğini aktardı.

Yeni yılın ülkeye huzur getirmesini dileyen Baksan, ilçede yaşadıkları sıkıntıları atlatarak yeni yıla gireceklerini söyledi.

Esnaf Suat Cansırı ise geçen yıl yaşanan olaylardan dolayı insanların hala korku içerisinde olduğunu anlatarak, "İnşallah önceki yıl ve geçen yıl yaşanan olaylar bir daha yaşanmaz ve her şey eskisinden daha güzel olur. Yeni yıl inşallah bize huzur ve barışı getirir." ifadelerini kullandı.

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