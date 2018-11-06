CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarından Kızılay’a destek

İSTANBUL (AA) - Kızılay’a destek olmak ve kan bağışında farkındalık yaratmak için kutlanan Kızılay Haftası’na CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanları da destek verdi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanları Kızılay’a kök hücre ve kan bağışı yaptı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, gönüllülük projeleriyle sosyal fayda sağlama ve farkındalık yaratmayı kendine hedef edinen CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası’na kök hücre ve kan bağışı ile destek oldu. CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in çok sayıda çalışanı, Türk Kızılayı’na kök hücre ve kan bağışında bulundu.



Çağlayan’daki genel müdürlük binasında gerçekleştirilen etkinlikte ilk etapta Kızılay görevlileri tarafından kök hücre ve kan bağışı hakkında şirket personeline bilgilendirme yapıldı. Kök hücre ve kan bağışının birçok insana umut olduğu ifade edilirken, kan bağışının sağlık açısından faydalarına dikkat çekildi. Bağış formlarını dolduran çalışanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kızılay tarafından kurulan stantlarda kök hücre ve kan bağışı yaptı.







- Bayrampaşa ve Sefaköy’de devam edecek





CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in Kızılay’a verdiği destek hafta içinde farklı ilçelerdeki merkezlerinde devam edecek. 8 Kasım günü Sefaköy ve Bayrampaşa’daki merkezlerde görev yapan CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanları, Kızılay’a destek olacak.



Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Türkiye’de ve dünyada insani yardım hizmetinde model haline gelen, zor anlarımızda her zaman yanımızda olan Türk Kızılayı’na destek olmak hepimizin görevi. Kan bağışının yanı sıra bu kez kök hücre bağışı da yaparak donör bekleyen hastalara umut olmak, bu anlamda da bir farkındalık yaratmak istedik. Değerli personelimize gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



