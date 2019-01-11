CK Enerji'den faturayı düşüren tasarruf önerileri

ANTALYA (AA) - Elektrik perakende şirketi CK Enerji Akdeniz Elektrik, abonelerin elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak faturalarını yüzde 30 düşürebileceğini bildirdi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, bu yıl 7-13 Ocak tarihleri arasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla müşterilerine elektrik faturasını düşüren öneriler sundu.

İnternet sitesinde "tüketim hesaplama uygulaması" bulunan şirket, elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak faturaların yüzde 30 düşebileceğini müşterilerine uygulamalı bir şekilde aktardı.

Sınırlı enerji kaynaklarını doğru ve verimli kullanmayı, toplumda farkındalık oluşturmayı hedefleyen enerji tasarruf haftası süresince çeşitli etkinliklerle tüketiciyi bilinçlendirmeyi amaçlayan şirket, tüketim hesaplama uygulamasıyla da elektrikli ev aletlerinin ortalama kullanımına göre aylık tüketim bedelini tek tuşla hesaplama olanağı sağlıyor.

Şirket sadece tüketim hesabı değil, aynı zamanda elektrikli ev aletlerini doğru kullanmanın yollarını ve tasarruf tedbirlerini de müşterileriyle paylaşıyor. Aylık elektrik faturasını yüzde 30'a varan oranda düşüren tasarruf tedbirleri arasında, buzdolabını güneş almayan bir yere koymak, oda ısısını sabit tutmak, LED ampul kullanmak gibi uygulaması çok kolay, getirisi yüksek tasarruf önlemleri yer alıyor.

CK Enerji Akdeniz Elektrik, aylık tüketimi 468 kilovatsaat düzeyinde olan bir ailenin 251,55 TL olan faturasının elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak 176 lira 50 kuruşa düşürebileceğini örnekleri ile anlatıyor.

Ayda 75 liraya ye varan söz konusu tasarruf önlemleri arasında en önemli kalemi Antalya bölgesinde kışın ısınmak, yazın da soğutmak için yaygın olarak kullanılan klima oluşturuyor. Gün içinde 4 saat çalıştırıldığı zaman ayda 72 liralık enerji harcayan klimalarda oda sıcaklığını sabitlemek faturayı 19 lira 79 kuruşa düşürüyor. Yine 1 ay aralıksız çalıştığında 36 liralık elektrik harcayan buzdolabını güneş almayan bir noktaya koymak ayda 7 lira 72 kuruşluk bir tasarruf sağlıyor. En önemli tasarruf kalemlerinden olan ampüller 5 saatlik kullanımda ayda 36 liralık elektrik tüketirken, LED ampüller ise aylık faturayı 12 liraya düşürüyor.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, Enerji Okuryazarlığı Projesi kapsamındaki tüketim hesaplama uygulamasının aile bütçesinin yanı sıra Türkiye ekonomisi için de önemli olduğunu ifade etti.

Değerli, bu uygulama ile küçük adımlarla elektrik faturasını yüzde 30 düşürmenin mümkün olduğunu gördüklerini vurguladı.







