Clooney çiftinden nefretle mücadele bağışı

LOS ANGELES (AA) - Amal ve George Clooney çifti, nefret söylemleriyle mücadele için 1 milyon dolar bağışladı.

Aktör George Clooney ve eşi avukat Amal Clooney tarafından yapılan açıklamada, Clooney Vakfı'nın ülkedeki nefret gruplarıyla mücadele için Southern Poverty Law Center adlı kuruma 1 milyon dolar bağışladığı belirtildi.

Eşitlik mücadelesine maddi ve manevi destek olmak istediklerini belirten ünlü oyuncu George Clooney, "Bağnazlık ve nefret karşılıklı olmaz." ifadesini kullandı.

Clooney Vakfı, geçen hafta da Suriyeli mülteci çocukların eğitimi için 2 milyon dolar bağışladığını duyurmuştu.

Teknoloji devi Apple da geçen hafta nefret karşıtı gruplara 2 milyon dolar bağışta bulunduğunu açıklamıştı.