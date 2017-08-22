Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ABD ihracat İnternet üzerinden satış
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Clooney çiftinden nefretle mücadele bağışı

LOS ANGELES (AA) - Amal ve George Clooney çifti, nefret söylemleriyle mücadele için 1 milyon dolar bağışladı.Aktör George Clooney ve eşi avukat Amal Clooney tarafından yapılan açıklamada, Clooney Vakfı'nın ülkedeki nefret gruplarıyla mücadele...

Clooney çiftinden nefretle mücadele bağışı

LOS ANGELES (AA) - Amal ve George Clooney çifti, nefret söylemleriyle mücadele için 1 milyon dolar bağışladı.

Aktör George Clooney ve eşi avukat Amal Clooney tarafından yapılan açıklamada, Clooney Vakfı'nın ülkedeki nefret gruplarıyla mücadele için Southern Poverty Law Center adlı kuruma 1 milyon dolar bağışladığı belirtildi.

Eşitlik mücadelesine maddi ve manevi destek olmak istediklerini belirten ünlü oyuncu George Clooney, "Bağnazlık ve nefret karşılıklı olmaz." ifadesini kullandı.

Clooney Vakfı, geçen hafta da Suriyeli mülteci çocukların eğitimi için 2 milyon dolar bağışladığını duyurmuştu.

Teknoloji devi Apple da geçen hafta nefret karşıtı gruplara 2 milyon dolar bağışta bulunduğunu açıklamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Amal ClooneyGeorge Clooney
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5