Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

CMK gereğince görevlendirilen müdafilere yapılacak ödeme

- CMK gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yeni yılda ödenecek ücret tarifesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

CMK gereğince görevlendirilen müdafilere yapılacak ödeme

ANKARA (AA) - Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2017 yılı tarifesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, CMK gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde müdafi ve vekillere, soruşturma evresinde takip edilen işler için 260, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 405, asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 445, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 800 lira ödenecek.

- Çocuk mahkemeleri

CMK kapsamında görevlendirilen müdafi ve vekiller, çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 445, çocuk ağır ceza mahkemelerinde 800, askeri mahkemelerde 445, İcra Ceza ve Fikri ve Sınai Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 445 lira alacak.

Bu müdafi ve vekillere, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 800, Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 900 lira ödeme yapılacak.





İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
CMKResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.