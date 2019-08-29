CNR Food İstanbul'a yurt dışından milli katılım

Bu yıl Hindistan ve Çek Cumhuriyeti’nin milli katılımıyla daha da güçlü hale gelen CNR Food İstanbul’un açılışını CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis birlikte gerçekleştirecek. Saat 16:00’da yapılacak açılışa Çek Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlícek de katılacak.



CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu ve KOSGEB tarafından desteklenen CNR Food İstanbul, 4-7 Eylül tarihlerinde uluslararası üreticileri, tedarikçileri ve alıcıları aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Aralarında Rusya, Ürdün, Çek Cumhuriyeti, Malezya ve Ukrayna'nın da bulunduğu 18 ülkeden 109’u yabancı olmak üzere 2 bin markanın ürünlerinin sergileneceği fuara 90 ülkeden yerli yabancı 50 binin üzerinde profesyonel alıcının katılımı bekleniyor.



Hindistan ve Çek Cumhuriyeti milli katılım sağlıyor



80.000 metrekarelik alanda 4 gün boyunca katılımcılara global ticarette yeni fırsatların sunulacağı CNR Food İstanbul, bu yıl Hindistan ve Çek Cumhuriyeti’nin milli katılımıyla daha da güçlü hale geliyor. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis’in birlikte açılışını yapacakları CNR Food İstanbul’da yenilikçi ürünler görücüye çıkarken, milli katılım stantları yerel, bölgesel ve küresel yiyecek içecek tedarik zincirinin ilgi odağı haline gelecek. 4 Eylül’de gerçekleştirilecek fuar açılışına Çek Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlícek de katılacak.