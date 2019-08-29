Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar istanbul ekonomi Ercan vali Elif Esin Başkaya
Trial heyecanı Bolu'da
Trial heyecanı Bolu'da
İşte Filistin’in elektrik kaynağı
Filistin’in elektrik kaynağı
TOÇEV'li çocuklara destek!
TOÇEV'li çocuklara destek!
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorin zammı
Yoksulluk sınırında artış
Yoksulluk sınırında artış

CNR Food İstanbul'a yurt dışından milli katılım

Aralarında Çek Cumhuriyeti, Rusya, İran, BAE, Ürdün, Malezya ve Ukrayna'nın da bulunduğu 18 ülkeden 109’u yabancı 2 bin markanın ürünlerini sergileyeceği CNR Food İstanbul, 4 Eylül’de kapılarını ziyaretçilerine açacak.

CNR Food İstanbul'a yurt dışından milli katılım
banner17

Bu yıl Hindistan ve Çek Cumhuriyeti’nin milli katılımıyla daha da güçlü hale gelen CNR Food İstanbul’un açılışını CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis birlikte gerçekleştirecek. Saat 16:00’da yapılacak açılışa Çek Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlícek de katılacak.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu ve KOSGEB tarafından desteklenen CNR Food İstanbul, 4-7 Eylül tarihlerinde uluslararası üreticileri, tedarikçileri ve alıcıları aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. Aralarında Rusya, Ürdün, Çek Cumhuriyeti, Malezya ve Ukrayna'nın da bulunduğu 18 ülkeden 109’u yabancı olmak üzere 2 bin markanın ürünlerinin sergileneceği fuara 90 ülkeden yerli yabancı 50 binin üzerinde profesyonel alıcının katılımı bekleniyor.

Hindistan ve Çek Cumhuriyeti milli katılım sağlıyor

80.000 metrekarelik alanda 4 gün boyunca katılımcılara global ticarette yeni fırsatların sunulacağı CNR Food İstanbul, bu yıl Hindistan ve Çek Cumhuriyeti’nin milli katılımıyla daha da güçlü hale geliyor. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis’in birlikte açılışını yapacakları CNR Food İstanbul’da yenilikçi ürünler görücüye çıkarken, milli katılım stantları yerel, bölgesel ve küresel yiyecek içecek tedarik zincirinin ilgi odağı haline gelecek. 4 Eylül’de gerçekleştirilecek fuar açılışına Çek Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlícek de katılacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CNR Food İstanbulCNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda EremÇek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej BabisCNR Holding
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5