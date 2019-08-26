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CNR Food İstanbul en seçkin markaları buluşturuyor!

Türk gıda sektörünün fuarı CNR Food İstanbul, 4 Eylül'de, global ticaretin merkezi CNR Expo'da kapılarını açıyor. Gıda sektörüne dair her türlü ürün ve hizmetin yer alacağı fuarda 2 binin üzerinde marka ürün sergileyecek.

CNR Food İstanbul en seçkin markaları buluşturuyor!
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Türk gıda sektörünün fuarı CNR Food İstanbul, 4 Eylül'de, global ticaretin merkezi CNR Expo'da kapılarını açıyor. Gıda sektörüne dair her türlü ürün ve hizmetin yer alacağı fuarda 2 binin üzerinde marka ürün sergileyecek.
 
Çok sayıda yabancı firmanın da katılımcı olarak yer alacağı CNR Food İstanbul'u 10 binlerce uluslararası alıcı ziyaret edecek. Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği fuarda, İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından hayata geçirilecek olan alım heyeti organizasyonlarında katılımcılar ve sektör alıcıları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

7 bölgenin 7 usta şefi Anadolu lezzetlerini tattıracak
 
CNR Food İstanbul'da, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun yemek kültürünü yaşatmak için "7 Bölge 7 Şef 7 Lezzet" mottosuyla yemek şovları düzenlenecek. CNR Food İstanbul bünyesinde, Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından organize edilen "7 Bölge 7 Şef 7 Lezzet" etkinliği Metro Gross Market, Güral Porselen, White Uniform, Öztiryakiler ve İstanbul Gedik Üniversitesi gibi sektörün en seçkin markalarının sponsorluğunda gerçekleşecek.
 
Yedi bölgenin yedi hünerli aşçısı tarafından hayata geçirilecek etkinlikte, fuarı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilere Anadolu yemek kültürünün en lezzetli örneklerinin sunumu yapılacak.
 
Fuarda ayrıca, TAFED bünyesinde faaliyet gösteren " Türk Milli Aşçı Takımı" için özel olarak kurulan mutfak atölyelerinde çikolata ve şeker sanatla buluşacak. Aşçıların hazırladıkları sanat eserleri özel sergi koridorunda fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.
 


 

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CNR Food İstanbulGıdaTürk Gıda SektörüCNR EXPO
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